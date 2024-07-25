Об этом сообщают мониторинговые каналы по состоянию на 20:50.

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"В воздухе есть несколько Ту-95МС. Три борта взяли курс на юг в направлении аэродрома "Энгельс", – говорится в сообщении.

Отмечают, что пока цель вылета неизвестна, предварительно – это могут быть тренировки, или передислокация.

С аэродрома "Оленья" взлетела авиация

В Воздушных силах по состоянию на 20:59 тоже сообщили о взлете вражеской авиации с аэродрома "Оленья".

Взлет 3 бортов Ту-95 и 3-х Ту-22 с аэродрома Оленья (Мурманская область, России),

– сообщили ПС.

Важно. Как только в вашем регионе объявляют воздушную тревогу – позаботьтесь о собственной безопасности и перейдите в укрытие.