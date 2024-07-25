Про це повідомляють моніторингові канали станом на 20:50.

Дивіться також ГУР з'ясувало, хто обстрілює Харківщину та Сумщину "Іскандерами": список воєнних злочинців

"В повітрі є декілька Ту-95МС. Три борти взяли курс на південь у напрямку аеородром "Енгельс", – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що наразі ціль вильоту невідома, попередньо – це можуть бути тренування, або передислокація.

З аеродрому "Оленья" злетіла авіація

У Повітряних силах станом на 20:59 теж повідомили про зліт ворожої авіації з аеродрому "Оленья".

Зліт 3 бортів Ту-95 та 3-х Ту-22 із аеродрому Оленья (Мурманська область, Росії),

– повідомили ПС.

Важливо! Щойно у вашому регіоні оголошують повітряну тривогу – подбайте про власну безпеку та перейдіть в укриття.