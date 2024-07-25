Ці воєнні злочинці постійно дислокуються у місті Шуя Івановської області.

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Що виявили розвідники

Оперативники та аналітики ГУР МО ідентифікували 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади (в/ч 03333) 1 танкової армії московського військового округу збройних сил Росії, які причетні до ракетних обстрілів "Іскандерами" цивільної інфраструктури Сумської та Харківської областей.

До складу бригади входять 1 ракетно-технічний дивізіон та 3 ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу "Іскандер".

Цією зброєю росіяни, зокрема, атакують Сумську та Харківську області України. Наприклад, 24 липня 2024 року ракета "Іскандер-М" влучила в об'єкт цивільної інфраструктури у Харкові,

– зазначили в ГУР.

Розвідники також оприлюднили командний склад окупантів, причетних до терористичних обстрілів. Зокрема управління 112-ї ракетної бригади та особовий склад.

Список воєнних злочинців

Розвідники нагадали російським загарбникам, що за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата.

Нагадаємо, що 24 липня Росія вперше використала касетний "Іскандер" для удару по Харківщині. Тоді ворог атакував цивільних та рятувальників. Внаслідок цієї атаки поранень зазнали 13 людей. Ще троє людей загинули у Лозовій.