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Одна история. Как Мэрилин Монро стала легендой и иконой поп-культуры

Одна история 50 Читати новину українською

"В Голливуде один поцелуй стоит тысячу долларов, а душа человека — всего несколько центов", – призналась как-то одна из самых больших звезд фабрики грез Мэрилин Монро.

О главные роли в кинофильмах она мечтала с детства. Родители девочки развелись, когда ей было 2 года. Мама занималась монтажом на одной из голливудских студий. Из-за финансовых трудностей, она отдала дочь на воспитание опекунам.

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Маленькая Норма, а именно такое имя получила девочка при рождении, росла без матери до 7 лет. Позже, женщине удалось заработать денег на собственное жилье и она забрала дочь жить к себе. Однако, уже через год у матери диагностировали психическую болезнь. В течение следующих восьми лет до окончания школы у Нормы Джин Мортенсон не было собственного дома. Несколько лет она воспитывалась в государственном интернате, затем поочередно жила то у маминой подруги, то у тети.

16-летняя девушка стремилась как можно скорее распрощаться с несчастливым детством, поэтому в 1942 году она вышла замуж за моряка торгового флота Джеймса Догерти. После свадьбы Норма пошла работать на авиационный завод. Вторая мировая война была в разгаре, и военная промышленность в США наращивала производство запчастей и боеприпасов. В 1945 году на завод пришел фотограф Дэвид Коновер с предложением снять красивейших сотрудниц для мотивационных плакатов. Он сразу же обратил внимание на Норму Джин.

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Девушка ухватилась за предложение профессионально работать моделью. Она выпрямила свое каштановые волосы и покрасилась в блондинку. Всего за 2 года ее лицо появилось на обложках 33 журналов. После этого юная модель получила предложение попробовать себя в кино. Именно тогда девушка и выбрала себе псевдоним Мэрилин Монро, который вскоре станет символом природной раскованности и магнетической привлекательности.

Мерилін МонроМэрилин Монро

Однако к голливудским звездам Мэрилин пришлось продираться сквозь тернии. Целых четыре года понадобилось ей, чтобы сыграть в нескольких эпизодических ролях. В 1950 году молодую актрису наконец заметили, ей предложили семилетний контракт с киностудией "20-й век Фокс". В следующем году она стала ведущей 23-й церемонии вручения премии "Оскар". В 1952 году Мэрилин назвали самой кассовой молодой актрисой США. В этот период она преимущественно исполняла роли раскованной и доступной блондинки, героини романтических комедий.

Мерилін Монро
Мэрилин Монро курит на крыше New York's Ambassador Hotel

В том же году Мэрилин Монро встряла в первый скандал. В одном из интервью она призналась, что ради заработка в юные годы позировала во время фотосессии обнаженной. Кинозвезда объяснила, что согласилась на этот шаг только из-за финансовых трудностей. В конце-концов такая откровенность только добавила Мэрилин популярности среди поклонников, однако сама актриса стремилась запомниться зрителям не только эффектной внешностью, но и искусной актерской игрой. Она решилась на драматическую роль в фильме выдающегося немецкого режиссера Фрица Ланга "Ночная схватка", а затем сыграла главную роль в триллере "Входите без стука".

Мерилін Монро
Мэрилин Монро

В то же время Мэрилин не могла избавиться приступов неуверенности и паники прямо на съемочной площадке. Она часто забывала реплики, или же требовала переснимать сцену пока дубль не казался ей идеальным. В 1953 году в прокате появились сразу три фильма, которые превратили Мэрилин Монро в мировую суперзвезду.

Мерилін Монро в квітах
Мэрилин Монро в цветах

Криминальная драма "Ниагара" казалась части тогдашних зрителей слишком откровенной, против нее даже протестовали участницы женских клубов в США. Кроме того, на экраны вышли две коммерчески успешные комедии с участием Мэрилин – "Джентльмены предпочитают блондинок" и "Как выйти замуж за миллионера"

Как развивалась актерская карьера Мэрилин Монро и как сложилась ее дальнейшая судьба – смотрите в программе.

Теги: Кино Мерилин Монро Голливуд История Одна история
Источник: 24 канал
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