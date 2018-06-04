Одна история. Тайные причины психических расстройств Эдгара Аллана По

Эдгар Аллан По — прозаик душевных страданий и переживаний, его произведения это баланс между ужасом жизни и радостью смерти.

Родился он 19 января 1809 года на северо-Востоке США в Бостоне. Родители поэта Элизабет Арнольд Хопкинс и Дэвид По тоже были творческими личностями. Мать эмигрировала в Америку и работала актрисой, а отец — студент юридического факультета из Балтимора.

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Писатель был не единственным ребенком в семье, кроме него было еще двое: старший брат Уильям Генри Леонард и младшая сестра Розали. Отец оставил семью, когда Эдгар был совсем маленьким. О его дальнейшей судьбе доподлинно ничего не известно. В 2 года умерла и мать, которая страдала от чахотки. Всех троих сирот усыновили приемные родители.

Эдгар попал в семью совладельца торговой компании — Джона Аллана и его жены Фрэнсис. Они были уважаемыми людьми в Ричмонде. Новые родители любили и заботились своим приемным сыном. Фрэнсис не отказывала ребенку ни в чем, более того, считала его родным. Зато Джон не разделял увлечения жены. Мужчина не понимал, почему его возлюбленная так хотела усыновить ребенка, вместо того чтобы родить собственного. Однако, не смотря на недоразумения, коммерсант также баловал приемного сына. Поэтому в детстве Эдгар был обеспеченным малым и имел все, что ему хотелось.

Мальчик рано проявил способности к учебе, и уже в 5 лет начал посещать начальную школу.



Эдгар Аллан По

Скоро семейство уехало в Великобританию. Там парню пришлось привыкать к суровым обычаям английских учебных заведений. Следовательно, в Америку он вернулся окрепшим, не по годам развитым подростком. Знания, полученные в Старом Мире, позволили без особых усилий поступить в местный колледж. Однако финансовые трудности, с которыми столкнулось семейство после возвращения на родину, и конфликты между родителями негативно сказались на По.

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Некогда жизнерадостный парень все чаще уединялся в своей комнате, книги заменили ему досуг и друзей. Именно в этот период Эдгар обнаружил свой интерес к поэзии. Отец не понимал нового увлечения юноши. По мнению мужчины, лучшим вариантом развития для Эдгара должен был стать опыт работы в семейном магазине. Во время раздоров из-за разных жизненных приоритетов Джон постоянно напоминал приемному сыну, что его жизнь вполне зависит от опекуна.

В студенческие годы парень влюбился в мать своего друга Джейн Стенард. Да и дама не отказывала себе в удовольствии провести время с начитанным парнем. Впоследствии Эдгар посвятил любимой стихотворение "Елена" (так поэт называл избранницу). Кажется, впервые в жизни юноша чувствовал себя счастливым. Правда, взаимностью прозаик наслаждался недолго. Однажды Джейн заболела менингитом и скоро умерла. Убитый горем Эдгар не мог спокойно спать и мучился от ночных кошмаров.

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По мнению биографов, именно тогда у него начали проявляться первые симптомы психического расстройства, которые впоследствии трансформировались в апатичное состояние, манию преследования и, как следствие, появились мысли о самоубийстве.

Как Эдгар странным образом зависел от самочувствия жены, и почему впал в депрессию – смотрите в программе "Одна история".