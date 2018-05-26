Одна история. Почему Клод Моне уничтожил две сотни своих полотен

Клод Моне – художник, живший на рубеже веков. В историю он вошел не только как человек, которого путают с его коллегой и земляком Эдуардом Мане. Именно Моне считают основателем импрессионизма. И хотя сперва революционный стиль не воспринимали, и художник жил буквально в нищете, в конце 19 века публика приняла манеру Моне и обозначила его основоположником направления.

С детства Клод рисовал карикатуры на учителей. Эти шаржи нравились его одноклассникам.

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"Я украшал обложки моих учебников и тетрадей фантастическим дизайном, и представлял особенности моих учителей в анфас или в профиль", – пишет Моне в автобиографии, которую в 1900 году опубликовала газета "Le Temps".

Так, до 17 лет Моне стал довольно известным в городе карикатуристом и начал брать деньги за портреты. Тогда его заметил пейзажист Эжен Буден. Но Моне избегал встреч с ним: ему не нравились картины художника. Однако первое впечатление оказалось ошибочным. Скоро Буден станет для Моне учителем и покажет новичку основные приемы живописи с натуры.



Клод Моне в зрелом возрасте

Когда умирает мать Моне, он решает переехать в Париж и стать великим художником. Отец был категорически против: живопись казалась ему глупым занятием, и он хотел, чтобы сын работал в семейной лавке. Только благодаря поддержке Будена и тети Моне переезд состоялся. Учился юный художник сначала в Академии Шарля Сюисса. Потом поехал в Алжир на службу с Первым полком африканских стрелков, где провел два года, изучая неизвестную до того природу с исключительными южными цветами. После возвращения присоединился к Академии Глейра. Отец хотел видеть Моне в мастерской, под присмотром известного мастера.

"Мне не нравилось там учиться, но это был единственный способ получать от отца и тети деньги на жизнь", – писал Моне.

Чтобы в дальнейшем зарабатывать на жизнь и не зависеть от семьи, Моне решил продавать картины. Для этого нужно было выставляться в Салоне, где предпочтение отдавалось идеализированному академизму и полотнам на исторические темы. Моне же творил реалистичные пейзажи. Под страхом разорения старый Глейр закрывает свою мастерскую, Моне вместе с друзьями едет из Парижа в город Шаи-ан-Б'єр под Фонтенбло. Там Моне пишет известный портрет своей возлюбленной Камиллы Доньєс “Женщина в зеленом”. Полотно выставляли в Салоне, публика и критики его радушно приняли.

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В автобиографии художник вспоминает, как относился к невиданному ранее стилю его современник, и, вероятно, конкурент Мане: "Мане экспериментировал только потом, после меня. Его картины были еще совсем обычными , и я до сих пор помню презрительность, с которой он говорил о моих начинаниях". Художник также описывает момент, когда его коллегу Мане приветствовали за полотно, которым оказалась "Женщина в зеленом" Моне. Однако не факт, что эта часть автобиографии, написанная Моне, отражает реальность – о чем предупреждают в начале авторы публикации.



Часть работы "Женщина в зеленом"

Несмотря на успех, Моне вскоре оказался в затруднительном финансовом положении. Когда кредиторы хотели забрать за долги его картины, Моне решился уничтожить две сотни своих полотен.

Кто вдохновил художника продолжать работу и искать свой собственный стиль – смотрите в программе.