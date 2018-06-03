Одна история. Как страхи и странности помогли Хичкоку стать выдающимся кинорежиссером

Он был человеком, боявшемся повседневной жизни, бедности и пугался от мысли, что когда-то будет стоять на одном месте и не развиваться. Он хотел побороть свои страхи и потому взялся снимать о них кино, хотя изначально не имел никаких шансов на успех. Хичкок происходил из католической семьи и, казалось, что с самого детства мальчик обречен на хорошие манеры и типичную жизнь верующего симьянинина.

Обучение в колледже святого Игнатия дало неплохие знания по математике, истории, английскому языку и тяге к искусству – юный Альфред научился петь. Однако суровая атмосфера воспитания в учебном заведении сделала свое – он стал панически бояться любых ошибок, потому что за малейшее непослушание воспитатели колледжа били его резиновой палкой.

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Атмосферу страха еще больше углубила Первая мировая война. Хичкока не взяли на фронт, так как молодой человек имел проблемы с лишним весом, зато оставили в тылу, где на одной из военных баз он муштровался навыкам диверсионной и подрывной работы. Казалось бы, до конца жизни Альфред будет жить этими страхами допустить ошибку и быть наказанным, однако в его жизни появилась новая вещь – кино.

Обучение в инженерном колледже дало парню соответствующие знания и специальность электрика. Именно эту вакансию Хичкок занял на всемирно известной студии "Парамаунт". Он и сам не заметил, как начал продвигаться по карьерной лестнице и потом уже работал художником по производству титров. Упорство и настойчивость повысили Хичкока в ранг сценариста и помощника режиссера. Он пришел на студию в 1921 году, а в 1925 уже снял свой первый фильм.

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Криминальная мелодрама "Сад наслаждений" получила положительные отзывы кинокритиков и Хичкок понял: за кино его не будут ругать, а потому он и дальше будет снимать новые и новые фильмы. "Для меня единственный способ избавиться от своих страхов – это снять о них новый фильм", – говорил Хичкок.

Этот лозунг стал стилем его дальнейшей жизни. Хичкок заживал все большей славы в кругах критиков, режиссеров и поклонников кино, а следовательно в публичное пространство выливалось все больше его странностей и пунктиков.

Мелодрама "Сад наслаждений" получила положительный отзыв от кинокритиков

Коллеги как-то заметили, что он панически боится грязи и микробов и после каждого умывания протирает раковину полотенцем. А еще Альфред испытывал страх к овальным предметам и яиц в частности, именно поэтому за свою жизнь он не съел ни одного сваренного яйца. Эти странности и страхи скорее помогали Хичкоку в творческом развитии. Еще с детства он ненавидел и панически боялся полицейских. Как-то малый Альфред сильно провинился перед отцом и тот написал записку, дал ее сыну и отправил его в полицейский участок. Констебль прочитал письмо от отца и сделал все, как он просил – закрыл юного дебошира в одиночной камере на несколько часов.

С соседних комнат будущий режиссер слышал насмешки и угрозы от задержанных и в течение нескольких часов думал, что останется в тюрьме навсегда. Конечно, Альфреда отпустили, однако он запомнил этот ужас навсегда. Вспомнив об этом страхе, режиссер изобразил его в фильме "Шантаж". Одним из главных героев ленты стал преступник, которого полицейские арестовали, допросили и поместили в одиночную камеру. Хичкок написал сильный сценарий, много работал над съемкой и монтажом и впервые в своей карьере использовал звук. Картина вышла на экраны в двух версиях: немой и звуковой.

Хичкок на съемках фильма "Головокружение"

Специалисты высоко оценили работу Хичкока, а режиссер убил двух зайцев – лишился одного из страхов и заработал хорошие деньги: фильм "Шантаж" в то время побил все рекорды проката и герой нашего рассказа невероятно разбогател. Однако, это богатство не сделало из Хичкока щедрого человека. До конца жизни он был скрягой и экономил на всем, чем только можно. Большой дом семьи Хичкока убирали не гувернантки, а медсестры, которые ухаживали за ним, его женой и детьми.

Единственная вещь, на которую режиссер тратил много денег – это алкоголь. Художник очень любил угостить себя и друзей вкусным бурбоном, дорогим вином или коллекционным шампанским. Десятки сортов отборочного спиртного хранились в погребе его дома, а после смерти Хичкока их распродали на аукционе. Режиссер панически боялся войны, потому что помнил ужасы армейской подготовки времен Первой мировой, а поэтому когда в 1939 году Гитлер напал на Польшу и мир погрузился в новый глобальный конфликт, Альфред переезжает в США. Там начинается голливудский период в карьере художника.

Хичкок обедает со львом

Он объединяется с известным продюсером Дэвидом Селзником и они вместе начинают работу над фильмом "Ребекка". Но очень быстро это сотрудничество терпит фиаско: два упрямых лидера поссорились из-за одной маленькой мелочи. При производстве титров продюсер хотел, чтобы буква R возникала в облаке кромешного дыма, а режиссер настаивал на своем: буква должна появиться на подушке. В итоге, победил Селзник, а Хичкока отстранили от финального производства и презентации картины.

Оказавшись в плену нового страха и конфликта, Хичкок снова решил победить его съемками кино. Однако и два следующих фильмы, сделанные вместе с ненавистным Селзником, результата не дали. В 1960 году Хичкок снимает фильм под названием "Психо". Лента навсегда изменила историю мирового кинематографа. В то время убийство главной героини в начале фильма считалось проявлением непрофессионализма. Однако Хичкок пошел на этот смелый шаг, сместив акцент с убийства на психологизм и болезнь персонажа, который убил героиню.

Кинокритики с восторгом отметили сцену в душе, которая позже стала знаменитой, а еще позже – попсовым ходом в фильмах жанра хоррор. Здесь Хичкок впервые использовал прием динамического монтажа, а в конце сцены он показал открытые глаза главной героини с зауженными зрачками. Позже этот прием использовали чуть ли не все режиссеры для описания сцены убийств, а Хичкок вошел в историю, как человек, который изменил это искусство навсегда, преодолев свои страхи.