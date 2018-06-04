Одна історія. Таємні причини психічних розладів Едгара Аллана По

Едгар Аллан По — прозаїк душевних страждань та переживань, його твори це баланс між жахом життя і радістю смерті.

Народився він 19 січня 1809 року на північному Сході США в Бостоні. Батьки поета Елізабет Арнольд Хопкінс і Девід По теж були творчими особистостями. Мати емігрувала до Америки та працювала акторкою, а батько — студент юридичного факультету з Балтімора.

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Письменник був не єдиною дитиною у сім’ї, крім нього було ще двоє: старший брат Вільям Генрі Леонард і молодша сестра Розалі. Батько залишив сім’ю, коли Едгар був зовсім малим. Про його подальшу долю достеменно нічого не відомо. У 2 роки померла і мати, яка страждала від сухот. Усіх трьох сиріт всиновили прийомні батьки.

Едгар потрапив в родину співвласника торгової компанії — Джона Аллана та його дружини Френсіс. Вони були шанованими людьми у Ричмонді. Нові батьки любили та опікувалися своїм прийомним синочком. Френсіс не відмовляла дитині ні в чому, ба більше вважала його рідним. Натомість Джон не поділяв захоплення дружини. Чоловік не розумів, чому його кохана так хотіла усиновити дитину, замість того щоб народити власну. Проте, не зважаючи на непорозуміння, комерсант також балував прийомного сина. Тож у дитинстві Едгар був забезпеченим малим і мав усе, що йому хотілося.

Хлопчак рано виявив здібності до навчання, і вже в 5 років почав відвідувати початкову школу.



Едгар Аллан По

Скоро сімейство виїхало до Великої Британії. Там хлопцеві довелося звикати до суворих звичаїв англійських навчальних закладів. Відтак до Америки він повернувся зміцнілим, не по роках розвиненим підлітком. Знання, отримані в Старому Світі, дозволили без особливих зусиль вступити до місцевого коледжу. Однак фінансові труднощі, з якими зіткнулося сімейство після повернення на батьківщину, і конфлікти між батьками негативно позначилися на По.

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Колись життєрадісний хлопець все частіше усамітнювався у своїй кімнаті, книги замінили йому дозвілля та друзів. Саме в цей період Едгар виявив свій інтерес до поезії. Батько не розумів нового захоплення юнака. На думку чоловіка, найкращим варіантом розвитку для Едгара мав стати досвід роботи у сімейному магазині. Під час чвар через різні життєві пріоритети Джон постійно нагадував прийомному синові, що його життя цілком залежить від опікуна.

У студентські роки хлопець закохався в матір свого друга Джейн Стенард. Та й пані не відмовляла собі у задоволені провести час із начитаним молодиком. Згодом Едгар присвятив коханій вірш "Олена" (так прозаїк називав обраницю). Здається, вперше в житті юнак почувався щасливим. Щоправда, взаємністю прозаїк насолоджувався недовго. Одного дня Джейн захворіла на менінгіт і скоро померла. Вбитий горем Едгар не міг спокійно спати та мучився від нічних кошмарів.

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На думку біографів, саме тоді у нього почали проявлятися перші симптоми психічного розладу, які згодом трансформувалися в апатичний стан, манію переслідування і, як наслідок, з’явилися думки про самогубство.

Як Едгар дивним чином залежав від самопочуття дружина, та чому впав у депресію – дивіться у програмі "Одна історія".