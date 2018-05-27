Одна історія. Чому Джек Лондон міг не з'явитись на світ: моторошна оказія

Біографія Джека Лондона сповнена цікавих фактів і несподіваних поворотів долі: перш, ніж стати відомим, йому довелося пройти тернистий шлях тяжких поневірянь. У життєписі Джека цікаве все: від дивних батьків до неймовірної кількості подорожей. Лондон став одним з найпопулярніших зарубіжних авторів, якого читали в Радянському Союзі.

Майбутній письменник народився 12 січня 1876 року в місті Сан-Франциско, штату Каліфорнія. Деякі літератори жартували, що Джон Гріффіт Чейні (справжнє ім'я Джека Лондона) став відомий ще до народження, адже батьки автора були екстравагантними особистостями, які любили приголомшувати публіку.

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Мати Флора Веллман — дочка Маршалла Веллмана, впливового підприємця зі штату Огайо. В юнацькому віці дівчина переїхала до Каліфорнії працювати вчителькою. Але робота не обмежувалася уроками музики, мати майбутнього письменника захоплювалася спіритизмом і стверджувала, що духовно пов’язана з індійським вождем. Флора страждала від нервових зривів, її настрій часто змінювався через тиф.



Джек Лондон у зрілому віці

Перебуваючи у Сан-Франциско, любителька езотерики познайомилась з не менш цікавою особистістю — ірландцем Вільямом Чейні. Адвокат Вільям знався на математиці та літературі, але найбільшої слави він зазнав завдяки магії та астрології. Чоловік багато мандрував, обожнював морські подорожі, але найбільше свого часу він присвячував астрології.

Пара жила в цивільному шлюбі, і через деякий час Флора завагітніла. Професор Чейні наполягав на аборті і цим спровокував скандал, про який заговорили місцеві газети. Зневірена Веллман намагалась накласти на себе руки старим іржавим револьвером, але куля тільки злегка поранила її.

Журналісти розповідали про Чейні як про дітовбивцю, який кинув багато дружин, та й до того ж відсидів у в'язниці. Спаплюжений поганою славою професор-віщун раз і назавжди покинув місто.



Родина Джека Лондона

Подорослішавши, Джек Лондон намагався зв'язатися з батьком, але той так і не з’явився. Після народження сина Флорі ніколи було займатися вихованням дитини, адже вона не відмовляла собі у відвідинах світських заходів. Тож вихованням хлопця займалась нянька Дженні Прінстер. Саме їй письменник присвятив значну частину своїх творів.

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Навіть після народження сина Веллман заробляла спіритичними сеансами. У 1876 році за духовною допомогою до Флори звернувся Джон Лондон, який втратив дружину і сина. Ветеран війни Джон був доброю людиною, виховував двох дочок і не соромився будь-якої роботи. Після одруження Веллман і Лондон жили разом зі своїми дітьми великою сім’єю. Хлопчик швидко знайшов спільну мову з вітчимом, вони ставилися одне до одного як батько та син.

Яка біда трапилась з люблячим вітчимом, і чому юний Джек почав працювати на консервній фабриці – дивіться у програмі.