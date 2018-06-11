19:21
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 12°C
  • вівторок
    26°C 17°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Програми Одна історія
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Одна історія. Як Мерилін Монро стала легендою та іконою поп-культури

Одна історія 48 Читать новость на русском

“У Голлівуді один поцілунок коштує тисячу доларів, а душа людини — всього кілька центів”, – зізналась якось одна з найбільшийх зірок фабрики мрій Мерилін Монро.

Про головні ролі у кінофільмах вона мріяла ще з дитинства. Батьки дівчинки розлучилися, коли їй було 2 роки. Мама займалася монтажем на одній із голлівудських студій. Через фінансову скруту, вона віддала доньку на виховання опікунам.

Читайте також: Одна історія. Таємні причини психічних розладів Едгара Аллана По

Маленька Норма, а саме таке ім'я отримала дівчинка при народженні, росла без матері до 7 років. Пізніше, жінці таки вдалося заробити грошей на власне помешкання і вона забрала доньку жити до себе. Однак, вже через рік у матері діагностували психічну хворобу. Впродовж наступних восьми років аж до закінчення школи у Норми Джин Мортенсон не було власного дому. Кілька років вона виховувалась у державному інтернаті, потім почергово мешкала то в маминої подруги, то в тітки.

16-річна дівчина прагнула якомога швидше розпрощатися з нещасливим дитинством, тож у 1942 році вона вийшла заміж за моряка торгового флоту Джеймса Догерті. Після весілля Норма пішла працювати на авіаційний завод. Друга світова війна була у розпалі, і військова промисловість у США нарощувала виробництво запчастин і боєприпасів. У 1945 році на завод завітав фотограф Девід Коновер із пропозицією зняти найгарніших працівниць для мотиваційних плакатів. Він одразу ж звернув увагу на Норму Джин.

Читайте також: Одна історія. Як страхи та дивацтва допомогли Альфреду Гічкоку стати видатним кінорежисером

Дівчина вхопилася за пропозицію професійно працювати моделлю. Вона випрямила своє каштанове волосся і пофарбувалася в блондинку. Всього за 2 роки її обличчя з'явилося на обкладинках 33 журналів. Після цього юна модель отримала пропозицію спробувати себе в кіно. Саме тоді дівчина й обрала собі псевдонім Мерилін Монро, який невдовзі стане символом природної розкутості та магнетичної привабливості.

Мерилін Монро
Мерилін Монро

Проте до голлівудських зірок Мерилін довелося продиратися крізь терни. Аж чотири роки знадобилося їй, щоб зіграти у кількох епізодичних ролях. У 1950 році молоду акторку нарешті помітили, їй запропонували семирічний контракт з кіностудією "20-те століття Фокс". Наступного року вона стала ведучою 23-ї церемонії вручення премії "Оскар". У 1952 році Мерилін назвали найкасовішою молодою акторкою США. У цей період вона переважно виконувала ролі розкутої і доступної блондинки, героїні романтичних комедій.

Мерилін Монро
Мерилін Монро курить на даху New York's Ambassador Hotel

Того ж року Мерилін Монро спіткав перший скандал. В одному з інтерв'ю вона зізналася, що заради заробітку в юні роки позувала під час фотосесії оголеною. Кінозірка пояснила, що погодилася на цей крок лише через фінансову скруту. Врешті така відвертість лише додала Мерилін популярності серед шанувальників, однак сама акторка прагнула запам'ятатися глядачам не лише ефектною зовнішністю, а й майстерною акторською грою. Вона наважилася на драматичну роль у фільмі видатного німецького режисера Фріца Ланга "Нічна сутичка", а потім зіграла головну роль у трилері "Заходьте, не стукаючи".

Мерилін Монро
Мерилін Монро

Водночас Мерилін не могла позбутися приступів непевності і паніки прямо на знімальному майданчику. Вона часто забувала репліки, або ж вимагала перезнімати сцену аж поки дубль не здавався їй ідеальним. У 1953 році в прокаті з'явилися одразу три фільми, які перетворили Мерилін Монро на світову суперзірку.

Мерилін Монро в квітах
Мерилін Монро в квітах

Кримінальна драма "Ніагара" здавалася частині тогочасних глядачів занадто відвертою, проти неї навіть протестували учасниці жіночих клубів у США. Окрім того на екрани вийшли дві комерційно успішні комедії за участю Мерилін — "Джентльмени віддають перевагу білявкам" та "Як вийти заміж за мільйонера"

Як розвивалася акторська кар'єра Мерилін Монро та як склалася її подальша доля – дивіться у програмі.

Теги: Одна історія Кіно Історія Голлівуд Мерилін Монро
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Інвестори для України: свої проти чужих
сьогодні, 19:02 Інвестори для України: свої проти чужих
Яніна Ткачук 75
Відставка Жебрівського: чим він запам’ятається на посаді
сьогодні, 18:01 Відставка Жебрівського: чим він запам’ятається на посаді
Євгенія Мазур 534
Рік безвізу – що пішло не так?
сьогодні, 16:59 Рік безвізу – що пішло не так?
Микола Давидюк 757
Чи є в України план на завтра?
сьогодні, 15:01 Чи є в України план на завтра?
Наталія Заболотна 440
ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр
сьогодні, 14:03 ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр
472
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук