Одна історія. Як Мерилін Монро стала легендою та іконою поп-культури

“У Голлівуді один поцілунок коштує тисячу доларів, а душа людини — всього кілька центів”, – зізналась якось одна з найбільшийх зірок фабрики мрій Мерилін Монро.

Про головні ролі у кінофільмах вона мріяла ще з дитинства. Батьки дівчинки розлучилися, коли їй було 2 роки. Мама займалася монтажем на одній із голлівудських студій. Через фінансову скруту, вона віддала доньку на виховання опікунам.

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Маленька Норма, а саме таке ім'я отримала дівчинка при народженні, росла без матері до 7 років. Пізніше, жінці таки вдалося заробити грошей на власне помешкання і вона забрала доньку жити до себе. Однак, вже через рік у матері діагностували психічну хворобу. Впродовж наступних восьми років аж до закінчення школи у Норми Джин Мортенсон не було власного дому. Кілька років вона виховувалась у державному інтернаті, потім почергово мешкала то в маминої подруги, то в тітки.



16-річна дівчина прагнула якомога швидше розпрощатися з нещасливим дитинством, тож у 1942 році вона вийшла заміж за моряка торгового флоту Джеймса Догерті. Після весілля Норма пішла працювати на авіаційний завод. Друга світова війна була у розпалі, і військова промисловість у США нарощувала виробництво запчастин і боєприпасів. У 1945 році на завод завітав фотограф Девід Коновер із пропозицією зняти найгарніших працівниць для мотиваційних плакатів. Він одразу ж звернув увагу на Норму Джин.

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Дівчина вхопилася за пропозицію професійно працювати моделлю. Вона випрямила своє каштанове волосся і пофарбувалася в блондинку. Всього за 2 роки її обличчя з'явилося на обкладинках 33 журналів. Після цього юна модель отримала пропозицію спробувати себе в кіно. Саме тоді дівчина й обрала собі псевдонім Мерилін Монро, який невдовзі стане символом природної розкутості та магнетичної привабливості.



Мерилін Монро

Проте до голлівудських зірок Мерилін довелося продиратися крізь терни. Аж чотири роки знадобилося їй, щоб зіграти у кількох епізодичних ролях. У 1950 році молоду акторку нарешті помітили, їй запропонували семирічний контракт з кіностудією "20-те століття Фокс". Наступного року вона стала ведучою 23-ї церемонії вручення премії "Оскар". У 1952 році Мерилін назвали найкасовішою молодою акторкою США. У цей період вона переважно виконувала ролі розкутої і доступної блондинки, героїні романтичних комедій.



Мерилін Монро курить на даху New York's Ambassador Hotel



Того ж року Мерилін Монро спіткав перший скандал. В одному з інтерв'ю вона зізналася, що заради заробітку в юні роки позувала під час фотосесії оголеною. Кінозірка пояснила, що погодилася на цей крок лише через фінансову скруту. Врешті така відвертість лише додала Мерилін популярності серед шанувальників, однак сама акторка прагнула запам'ятатися глядачам не лише ефектною зовнішністю, а й майстерною акторською грою. Вона наважилася на драматичну роль у фільмі видатного німецького режисера Фріца Ланга "Нічна сутичка", а потім зіграла головну роль у трилері "Заходьте, не стукаючи".



Мерилін Монро

Водночас Мерилін не могла позбутися приступів непевності і паніки прямо на знімальному майданчику. Вона часто забувала репліки, або ж вимагала перезнімати сцену аж поки дубль не здавався їй ідеальним. У 1953 році в прокаті з'явилися одразу три фільми, які перетворили Мерилін Монро на світову суперзірку.



Мерилін Монро в квітах

Кримінальна драма "Ніагара" здавалася частині тогочасних глядачів занадто відвертою, проти неї навіть протестували учасниці жіночих клубів у США. Окрім того на екрани вийшли дві комерційно успішні комедії за участю Мерилін — "Джентльмени віддають перевагу білявкам" та "Як вийти заміж за мільйонера"

Як розвивалася акторська кар'єра Мерилін Монро та як склалася її подальша доля – дивіться у програмі.