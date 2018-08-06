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Одна історія. Чому відомий актор Джон Бут вбив президента США

Одна історія 131 Читать новость на русском

Джон Вілкс Бут – це чи не єдиний американський актор, якого запам'ятали зовсім не завдяки сцені. Він той, хто вбив 16 президента США Авраама Лінкольна.

10 травня 1838 року в сім'ї професійних акторів, які емігрували з Англії, народилася дев'ята дитина – Джон Вілкс Бут. Вже у 14 років хлопчак почав цікавитися театром та політикою.

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Згідно із сімейною традицією, Бут також став актором. У 17 років він отримав свою першу роль, це була одна з другорядних ролей у виставі за творами Шекспіра. З часом здібності юнака на сцені помітили критики та глядачі. Хлопець відрізнявся від інших акторів своєю вродою та атлетичною тілобудовою. До громадянської війни Вілкс був одним з найпопулярніших акторів у США. Тож завдяки такому успіху він досить швидко став заможним молодиком.


Джон Вілкс Бут

Ще з ранніх років цей юнак був членом організації, яка виступала за скорочення імміграції до США. Також підтримував рабовласництво і гаряче виступав проти його скасування. Окрім того хлопець добровільно брав участь у придушенні виступу одного з відомих аболіціоністів Джона Брауна в Харперс-Феррі. Однак був присутній на його страті.

Під час війни Півночі і Півдня Джон Бут був таємним агентом Конфедерації та постачав контрабандні медикаменти. Саме у цей період свого життя разом із антиурядовими силами він планував викрадення президента Авраама Лінкольна. Коли декілька спроб організувати викрадення виявилися невдалими, Бут вирішив вбити президента. Окрім нього, замах планували ще на кількох членів американського уряду.


Джон Бут був таємним агентом Конфедерації 

14 квітня 1865 року під час вистави в театрі Форда у Вашингтоні пострілом з пістолета Джон смертельно поранив президента Лінкольна. Бут не був залучений у виставі, яку грали того дня. І взагалі, раніше йому доводилося грати в театрі Форда лише двічі. Проте його можна було часто там зустріти у друзів-акторів, тож план будови йому був добре відомий, так само як і репертуар. Під час найбільш смішної сцени комедії "Мій американський кузен" він увійшов до ложі президента і поцілив у нього після однієї з реплік, і так, аби звук пострілу був заглушений вибухом реготу. Вважають, що Бут при цьому вигукнув: "Така доля тиранів".


Авраам Лінкольн

Дружба з Бутом принесла господареві театру, відомому імпресаріо Джону Форду великі неприємності. Товариша убивці запідозрили у змові, внаслідок чого він місяць провів у в'язниці.

Що чекало на американського актора Джона Бута після вбивства президента Лінкольна – дивіться у програмі.

Теги: Історія Одна історія
Джерело: 24 канал
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