Однією з головних мішеней стала Оболонь. На Куренівці пошкоджено 18 квартир у багатоповерхівці.
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Що пошкоджено в Києві зранку 10 червня
Як повідомив Тимур Ткаченко, росіяни протягом ночі ворог безперестанку тероризували Київ ударними дронами. Вони били по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях міста.
Пошкодження зазнали 7 районів столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення. Попереду – важкий день. Можливо, не один. Знадобиться час, щоб усунути наслідки, але місто працює, всі служби на місцях, реагують оперативно,
– написав глава КМВА.
В Оболонському районі уламки БпЛА впали на територію однієї зі шкіл. У Солом'янському районі – на дах багатоповерхівки, була пожежа.
Наслідки атаки ще оцінюють.
Наслідки обстрілу Києва 10 червня / Фото Поліція Києва
Пошкодження внаслідок російської атаки є в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Солом'янському районах. Тобто пошкоджено 7 із 10 районів столиці.
Як повідомив глава МВС, найбільше руйнувань зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський, Голосіївський райони.
У поліції деталізували: пошкоджено житлові будинки, церкву, бізнес-центри, офісні приміщення, відбулося загоряння кількох автомобілів та автостоянок.
Ворог зруйнував колишню консульську будівлю однієї з європейських країн. На щастя, останні кілька років її не використовували як консульство, тож всередині був тільки охоронець. Собака, кішка та папуга, які були в приміщенні, вижили.
Пошкоджена будівля консульства / Фото NV
Скільки постраждалих у столиці після атаки
В Києві четверо постраждалих, усі в лікарні з уламковими пораненнями. Серед постраждалих – поліцейський.
Зранку мовилося про погіршення стану повітря.
Як ходить транспорт після атаки
На вулиці Юрія Іллєнка (напрямок до станції метро "Лук'янівська") рух перекритий.
Зміни в русі тролейбусів:
- №№ 16, 23 – курсують від вулиці Мрії до станції метро "Дорогожичі";
- №№ 6, 18, 28, 33 – до станції "Почайна";
- № 19 – площа Космонавтів – Повітрофлотський шляхопровід;
- № 35 – від вулиці Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу. Від проспекту Свободи – до станції метро "Дорогожичі".
На вулиці Глибочицькій були затримки руху через ліквідацію пожежі внаслідок російської атаки. Згодом рух відновили, проте автобуси №№ 14Т, 112, 119 курсують із відхиленням графіка.