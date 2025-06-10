Зокрема, однією з головних мішеней стала Оболонь. Про це Суспільному розповів голова районної державної адміністрації Кирило Фесик, передає 24 Канал.

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Наслідки атаки на Оболонь

Унаслідок нічної атаки Росії в Оболонському районі столиці сталося загоряння на 1 – 2 поверхах багатоповерхівки, пошкоджено 18 квартир. Окрім того, госпіталізували 1 людину.

Велика кількість вибухів та велика кількість загорянь. Житловий сектор частково постраждав. Усуваємо наслідки, розгортаємо штаб, будемо займатися організацією допомоги та прибиранням завалів,

– сказав Фесик.

До слова, раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про роботу сил ППО по ворожих БпЛА на Оболоні. Як наслідок – падіння уламків на територію школи, а також пожежі в нежитловій будівлі та житловому масиві, де горіло приміщення аптеки.

Нагадаємо, уночі ворог також ударив по Одесі. Пошкоджено адміністративну частину пологового будинку, але обійшлося без постраждалих.