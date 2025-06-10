Одной из главных мишеней стала Оболонь. На Куреневке повреждены 18 квартир в многоэтажке.
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Что повреждено в Киеве утром 10 июня
Как сообщил Тимур Ткаченко, россияне в течение ночи беспрестанно терроризировали Киев ударными дронами. Они били по гражданской инфраструктуре, по мирным жителям города.
Повреждения получили 7 районов столицы. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Горели машины и складские помещения. Впереди – тяжелый день. Возможно, не один. Понадобится время, чтобы устранить последствия, но город работает, все службы на местах, реагируют оперативно,
– написал глава КГВА.
В Оболонском районе обломки БПЛА упали на территорию одной из школ. В Соломенском районе – на крышу многоэтажки, был пожар.
Последствия атаки еще оценивают.
Последствия обстрела Киева 10 июня / Фото Полиция Киева
Повреждения в результате российской атаки есть в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком, Оболонском, Голосеевском, Соломенском районах. То есть повреждены 7 из 10 районов столицы.
Как сообщил глава МВД, больше всего разрушений понесли Дарницкий, Оболонский, Шевченковский, Голосеевский районы.
В полиции детализировали: повреждены жилые дома, церковь, бизнес-центры, офисные помещения, произошло возгорание нескольких автомобилей и автостоянок.
Враг разрушил бывшее консульское здание одной из европейских стран. К счастью, последние несколько лет его не использовали как консульство, поэтому внутри был только охранник. Собака, кошка и попугай, которые были в помещении, выжили.
Поврежденное здание консульства / Фото NV
Сколько пострадавших в столице после атаки
В Киеве четверо пострадавших, все в больнице с осколочными ранениями. Среди пострадавших – полицейский.
Утром говорилось об ухудшении состояния воздуха.
Как ходит транспорт после атаки
На улице Юрия Ильенко (направление к станции метро "Лукьяновская") движение перекрыто.
Изменения в движении троллейбусов:
- №№ 16, 23 – курсируют от улицы Мечты до станции метро "Дорогожичи";
- №№ 6, 18, 28, 33 – до станции "Почайна";
- № 19 – площадь Космонавтов – Воздухофлотский путепровод;
- № 35 – от улицы Кадетский Гай до Воздухофлотского путепровода. От проспекта Свободы – до станции метро "Дорогожичи".
На улице Глубочицкой были задержки движения из-за ликвидации пожара в результате российской атаки. Впоследствии движение восстановили, однако автобусы №№ 14Т, 112, 119 курсируют с отклонением от графика.
Последствия в Киевской области
На Киевщине есть последствия в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах. В течение ночи дроны кружили там, залетая в Киев.