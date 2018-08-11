12:41
11 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 12°C
  • воскресенье
    26°C 16°C
  • понедельник
    27°C 12°C
  • вторник
    32°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Медведев собрался на войну. Загадочная Захарова
Вєсті Кремля
21:25, 10 августа
Вести.UA. Порошенко равняется на вождя народов. Гриценко вляпался
Вєсті.UA
19:56, 10 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Одна история
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Одна история. Почему Холодная война вызвала глубокие структурные проблемы в советской системе

Одна история 8 Читати новину українською

В середине ХХ века два могущественных государства стали готовиться к конфликту, который мог привести к уничтожению жизни на планете. Будущее человечества закрывала ядерная тень. Это была последняя мировая война ХХ века – война, которая длилась почти 50 лет, привела к распаду СССР и переросла в современное противостояние между Россией и Западом. Холодная война.

Под занавес Второй мировой войны, в феврале 1945 года, Черчилль, Сталин и Рузвельт собрались в Ялте для переговоров. Они должны были обсудить вопрос разделения карты мира будущего, план окончательной победы и оккупации Германии, разгром сил Японии и договориться о послевоенном порядке.

Читайте также: Одна история. Как Рональд Рейган выжил после покушения

Однако основными темами стали разделение восточной Европы и вопрос Польши. Сталин намеревался получить все, ведь Красная армия в то время оккупировала эти территории, и советские войска уже продвигались по Германии. Во время переговоров было подписано два важных документа, которые на бумаге удовлетворяли всех представителей.

Во время этих переговоров пришло известие о капитуляции Германии. Его зачитал Гарри Трумэн, ставший президентом США после смерти Рузвельта.


Гарри Трумэн

На территории Европы Вторая мировая война закончилась, но континент был разделен линией фронта советских войск – от Балтики до Адриатики. На Тихом океане война все еще продолжалась. Предполагалось, что вторжение в Японию будет чрезвычайно трудным и кровавым.

Третья встреча союзников произошла на территории Германии в городе Потсдам. Во время этой встречи Трумэн сделал довольно резкое официальное заявление о том, что условия ялтинской "Декларации освобождения Европы", подписанной всеми союзниками, не выполняются, и что в некоторых странах организовывается правления, которые Америка признать не может. Тогда союзники так и не смогли договориться об условиях мирного договора и выполнения решений, принятых на Ялтинской конференции.

Читайте также: Одна история. Как СССР и США неожиданно остановились за шаг до ядерной войны

За день до этой конференции США успешно испытали атомную бомбу. Проконсультировавшись с британской стороной, Трумэн решил рассказать Сталину о новом мощном оружии, упуская тот факт, что оружие – атомное. Реакция Сталина на сообщение была на удивление сдержанной. Он лишь ответил Трумэну: "Спасибо за информацию". Позже выяснилось, что Сталин уже давно был проинформирован о разработке американцами атомного оружия от советских шпионов.

Через четыре дня после окончания конференции США сбросили атомную бомбу на японский город Хиросима, еще через три дня такая же судьба постигла город Нагасаки. Так началась гонка вооружений двух великих держав, в том числе ракетно-ядерная.

Как США и СССР вели идеологическую войну, избегая открытого конфликта – смотрите в программе.

Теги: Новости США История СССР Одна история
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I
сегодня, 12:05 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I
Ілля Кенігштейн
Путешествия по Украине: самые живописные места Одесской области, которые запомнятся на всю жизнь
сегодня, 10:00 Путешествия по Украине: самые живописные места Одесской области, которые запомнятся на всю жизнь
Юлія Михайлова
Война ничего не списала: луганчане застряли в "республике" из-за кредитов
сегодня, 08:41 Война ничего не списала: луганчане застряли в "республике" из-за кредитов
Ольга Черненко
Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
10 августа, 22:01 Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
Альфред Кох
Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
10 августа, 20:00 Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
Олександра Дрік
Одна история. Что спасло Галилея от "огня инквизиции"
 24 декабря 2017 , 08:10
Одна история. Кому Бетховен раздраженно заявил "Таким свиньям я играть не буду!"
 27 января , 00:09
Одна история. Как возникло и стало легендарным пиратство
 29 марта , 12:19
Одна история. Как 5-летний Чарли Чаплин завоевал славу до конца жизни
 5 февраля , 11:15
Одна история. Какой эпизод из жизни Синатры был описан в романе "Крестный отец"
 5 июля , 18:53
Одна история. Как Амелия Эрхарт вдохновила женщин на борьбу за равные права
 10 июля , 18:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук