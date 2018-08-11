Одна история. Почему Холодная война вызвала глубокие структурные проблемы в советской системе

В середине ХХ века два могущественных государства стали готовиться к конфликту, который мог привести к уничтожению жизни на планете. Будущее человечества закрывала ядерная тень. Это была последняя мировая война ХХ века – война, которая длилась почти 50 лет, привела к распаду СССР и переросла в современное противостояние между Россией и Западом. Холодная война.

Под занавес Второй мировой войны, в феврале 1945 года, Черчилль, Сталин и Рузвельт собрались в Ялте для переговоров. Они должны были обсудить вопрос разделения карты мира будущего, план окончательной победы и оккупации Германии, разгром сил Японии и договориться о послевоенном порядке.

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Однако основными темами стали разделение восточной Европы и вопрос Польши. Сталин намеревался получить все, ведь Красная армия в то время оккупировала эти территории, и советские войска уже продвигались по Германии. Во время переговоров было подписано два важных документа, которые на бумаге удовлетворяли всех представителей.

Во время этих переговоров пришло известие о капитуляции Германии. Его зачитал Гарри Трумэн, ставший президентом США после смерти Рузвельта.



Гарри Трумэн

На территории Европы Вторая мировая война закончилась, но континент был разделен линией фронта советских войск – от Балтики до Адриатики. На Тихом океане война все еще продолжалась. Предполагалось, что вторжение в Японию будет чрезвычайно трудным и кровавым.

Третья встреча союзников произошла на территории Германии в городе Потсдам. Во время этой встречи Трумэн сделал довольно резкое официальное заявление о том, что условия ялтинской "Декларации освобождения Европы", подписанной всеми союзниками, не выполняются, и что в некоторых странах организовывается правления, которые Америка признать не может. Тогда союзники так и не смогли договориться об условиях мирного договора и выполнения решений, принятых на Ялтинской конференции.

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За день до этой конференции США успешно испытали атомную бомбу. Проконсультировавшись с британской стороной, Трумэн решил рассказать Сталину о новом мощном оружии, упуская тот факт, что оружие – атомное. Реакция Сталина на сообщение была на удивление сдержанной. Он лишь ответил Трумэну: "Спасибо за информацию". Позже выяснилось, что Сталин уже давно был проинформирован о разработке американцами атомного оружия от советских шпионов.

Через четыре дня после окончания конференции США сбросили атомную бомбу на японский город Хиросима, еще через три дня такая же судьба постигла город Нагасаки. Так началась гонка вооружений двух великих держав, в том числе ракетно-ядерная.

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