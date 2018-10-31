Одна история. К чему привело разделение Вьетнама

Жестокое противостояние социалистического правительства Северного Вьетнама и постколониального правительства Южного Вьетнама, которые объясняли свои насильственные действия стремлением к сохранению единства страны. Место, где Холодная война превратилась в "горячую".

В 1954 году на конференции в Женеве Франция, которая до сих пор владела Вьетнамом, как колонией, согласилась на его разделение.

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Северным Вьетнамом, который был провозглашен Демократической Республикой Вьетнам, руководила коммунистическая военно-политическая организация "Вьетминь" во главе с Хо Ши Мином, а Южным Вьетнамом – императором Бао Дай.

Однако, уже в следующем году Южный Вьетнам под влиянием США, отказался выполнять Женевские соглашения и провозгласил создание Республики Вьетнам. США организовали поддержку правительства нового президента, и с 1961 года начали размещение своих войск на территории Южного Вьетнама.



До 1964 года военное противостояние обострилось еще больше

Соединенные Штаты направили в зону боевых действий более 23 тысяч военнослужащих. Первый бой между военными Северного Вьетнама и США состоялся 2 августа 1964 года в Тонкинском заливе, после чего нападения на войска США стали регулярными. Из-за этого события американский Конгресс уже 7 августа принял Тонкинскую резолюцию, которая фактически означала объявление войны Северному Вьетнаму.

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Так, США стали участниками гражданской войны во Вьетнаме и с 1965 по 1969 год проводили крупномасштабные военные операции, направленные на выявление и уничтожение крупных подразделений и частей "Вьетконга", который в свою очередь поддерживали СССР и КНР.

Советский Союз активно поставлял оружие и военную технику. В первую очередь – самолеты истребительной авиации и зенитно-ракетные комплексы ПВО. Для обучения овладения техникой в Северный Вьетнам приезжали советские "советники" и инструкторы. Участие советских военных в этой войне была в СССР государственной тайной и до сих пор остается в России засекречена.

В 1969 году началась политика "вьетнамизации", организованная администрацией новоизбранного президента США Никсона, которая была направлена на передачу подконтрольных территорий войскам Южного Вьетнама. Через четыре года, по результатам подписанного Парижского мирного соглашения, американские войска покинули территорию Южного Вьетнама.

Противостояние Северного и Южного Вьетнама продолжалось до 1975 года, пока 30 апреля северновьетнамские войска не захватили столицу Южного Вьетнама Сайгон.

Для США эта война осталась самой длинной в истории. В ней погибло 58 000 американцев, 153 000 было ранено, а около 20 тысяч ветеранов Вьетнамской войны покончили жизнь самоубийством. Потери вооруженных сил Южного Вьетнама достигают 250 тысяч убитых и около миллиона раненых. Среди мирных жителей погибло 50 000 человек.

В течение 20 лет после окончания войны вьетнамские власти не публиковали никаких официальных данных по потерям.

Сколько мирного населения погибло со стороны Северного Вьетнама в результате войны – смотрите в программе.