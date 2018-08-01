Одна история. Когда образовалась Берлинская стена, чего стоила и почему была разрушена

28 лет Германия была разделена физической стеной на прозападную и социалистическую. За Берлинской стеной выросло целое поколение. Так лидеры Германской демократической республики, которую контролировал СССР, ответили на нежелание граждан жить при социализме.

Граница между двумя Германиями образовалась после поражения Третьего Рейха во Второй мировой войне. Берлин был поделен на четыре сектора, три сектора контролировали западные союзники (США, Великобритания и Франция) и один – СССР. Противостояние стран запада и Москвы привело к разделению оккупированной Германии на Федеративную республику Германию, контролируемую западом, и Германскую демократическую республику под крылом СССР. Берлин был разделен на Восточный, ставший столицей ГДР и Западный, который стал анклавом в середине ГДР.

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До возведения стены у граждан ГДР был шанс беспрепятственно выехать из страны. Между 1949-м и 1961-м годом этой возможностью воспользовались более 2,5 миллионов людей. Так переселенцы "голосовали ногами" против социалистического режима ГДР, который заключался в увеличении производственных норм, насильственной коллективизации. Все ради того, чтобы догнать и перегнать ФРГ.

Берлинская стена

В 1961 году страну покинуло рекордное количество граждан – более 207 тысяч. Преимущественно это были молодые квалифицированные специалисты. ГДР обвинила Западный Берлин в "торговле людьми" и "переманивании" кадров. Восточная Германия не могла контролировать потоки людей, перемещавшихся через границу. Поэтому решила остановить их стеной. "Второе рождение ГДР" – так называют историки возведение стены. Полная герметизация от Запада позволила сосредоточить все силы на идеологической составляющей и построении "реально существующего социализма".

В ночь на 13 августа вдоль линии границы выставили 25 тысяч военизированных "боевых групп", часть восточногерманской армии. В состоянии готовности находилась и советская армия. В конце перекрыли четыре линии Берлинского метро. Станции восточного сектора НИР закрыли, открытой осталась только станция Фридрихштрассе, на которой организовали контрольно-пропускной пункт. До 15 августа весь Западный Берлин был обнесен колючей проволокой, и началось непосредственное возведение стены, общей протяженностью 155 километров и более 3,5 метра высотой. За 28 лет стену неоднократно достраивали и расширяли.

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Массовая эмиграция остановилась, однако попытки побегов продолжались и в дальнейшем. В течение 28 лет на запад бежали, что только не придумывая: использовали специально вмонтированные в автомобили хранилища, рыли туннели, пересекали границу на самодельном воздушном шаре и мотодельтаплане. Сколько таких людей было – подсчитать сложно, называют цифру в 5 тысяч человек. Но одно из массовых пересечений, которое вспоминается – это когда группа восточных немцев прорыла под стеной тоннель 140 метров длиной. За два вечера через границу перебрались 57 человек.

Берлинская стена в Германии

Для легального посещения Западного Берлина гражданам ГДР требовалось специальное разрешение. Правом свободного прохода обладали только пенсионеры. Попытки нелегального пересечения карались восемью годами неволи. А с 1973-го года пограничникам приказали стрелять на поражение по всем беглецам без исключения. Первой жертвой Берлинской стены в первый год после ее возведения стала женщина, которая выпрыгнула из окна восточногерманского дома на другую сторону улицы, которая принадлежала Западному Берлину. Последней жертвой стены считается 20-летний Крис Геффрой, которого застрелили на границе. Стена упала через 9 месяцев после его убийства. Сколько было всего убито людей на восточногерманской границе неизвестно, цифры варьируются от 140 подтвержденных до тысячи человек.

После того как в мае 1989 года под влиянием перестройки в СССР Венгрия снесла укрепления на границе со своим западным соседом Австрией, а через 4 месяца венгерское правительство объявило об открытии границ, берлинская стена потеряла свой смысл. Только в течение трех дней ГДР покинули через территорию Венгрии 15 тысяч граждан. Люди запротестовали и власть открыла пункты пропуска между частями города. Визовый режим однако еще продолжался до лета 1990-го года, когда начался демонтаж стены. Его обломки стали любимыми сувенирами для туристов. А некоторые особые ценители современной истории вывозили даже целые блоки.

Было оставлено только 6 фрагментов как памятник. На одном из таких – рисунок художника Дмитрия Врубеля, который он создал в 1971 году. На нем увековечен момент единения лидеров стран социалистического содружества СССР и ГДР: поцелуй Леонида Брежнева и Эрика Хоннекера с надписью: "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви".