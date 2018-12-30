Вся суть СССР в 6 жутких цифрах

Днем образования СССР в прошлом и даже до сих пор считается 30 декабря. В этот день четыре республики якобы подписали договор об объединении в одно союзное государство. И уже здесь начинается большая ложь Советского Союза. Ведь руководство Советской Украины по существу не подписало этот договор с Россией!

Более того, документ так и не ратифицировали. Его окончательный текст не разработали. И, понятно, что он не стал международным соглашением. На то время Украина считала использование названия СССР незаконным. В официальных документах сохранились обращения украинской стороны к Кремлю.

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На самом деле СССР был образован 6 июля 1923 года. До 33 года этот день имел статус выходного, праздник называли "День Союза ССР". Стоит заметить, что в разные годы это событие называлось по-разному:

"День основания СССР"

"День принятия Конституции СССР"

"День СССР".

На самом деле СССР образовался 6 июля 1923 года

Но в 1930-х Иосиф Сталин удалил из исторической памяти праздник. Он свидетельствовал о его неудачах и был просто невыгодным. Вся история СССР пронизана мистификацией и искажениями исторических фактов. Кроме большой лжи, СССР принес миру, включая Украину, колоссально ужасные последствия.

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Уровень жизни

В СССР любили рассказывать о чудесной социалистической жизни, равенстве и достатке. Всем известны якобы чудесные "индустриализация" и "пятилетки", которые обеспечивали жителей советской жизни всеми благами общества. Между тем в 1987 году ВВП на душу населения в СССР составлял 37% от американского. А это столько же, сколько и в 1860-х годах, и в 1960-х годах.

Похоже, в Советском Союзе жили одни из самых бедных людей...

В СССР врали о состоянии простых жителей

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Работа в никуда

Хотя жителей Советского Союза постоянно призывали к ударной работе, работать заставляли всех, награждали лучших доярок и т.д., эффективность труда была очень низкой. Взять хотя бы надои коров. Почему в СССР они были низкие?

Успехи СССР — призрачные

Продолжительность жизни

Несмотря на жизнь в "социалистическом раю", жители Советского Союза умирали в довольно молодом возрасте. Тяжелая работа, низкий уровень медицинского обслуживания, репрессии, преследования расстрелы... С 1950-х годов продолжительность жизни в СССР не росла. Чего не скажешь о "буржуазно-империалистических странах". Продолжительность жизни в странах-выходцах из Советского Союза до сих пор остается низкой. Так, в Украине средняя продолжительность жизни по состоянию на 2015 год была 70 лет.

Продолжительность жизни на постсоветском пространстве до сих пор остается низкой

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Депортация народов

В сталинские времена активно использовался такой инструмент национальной политики, как депортация народов. Людей по национальному признаку насильственно переселяли в отдаленные местности СССР. Времени на сборы им почти не давали, условия перевозки были ужасны. Их размещали в спецпоселениях, где практически не было условий для жизни. Всего с этих вынужденных внутренних переселениях пострадало около 6 миллионов человек. Из-за нечеловеческих условий погибло от 1 до 1,5 миллиона человек!

Депортация крымских татар

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Голодомор

Решая так называемый украинский вопрос, руководство СССР прибегло к ужасному преступлению против человечества — создали искусственный голод. Измученные голодом люди не будут иметь силы выступать за свои права. В итоге Голодомор забрал жизни более 3 миллионов 940 тысяч украинцев, а потери в части нерожденных составляют 6 миллионов 122 тысяч человек. Такие данные научно-демографической экспертизы. В основном пострадали крестьяне, поскольку собственно села оставались наиболее украинскими. Последствия Голодомора испытывают на себе и современные поколения украинцев.

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Репрессированная интеллигенция

Расстрелянное возрождение – трагический термин, обозначающий элиту украинской нации в 20-х годах, которая была истреблена сталинским режимом. К кругу репрессированных принадлежали писатели, музыканты, деятели культуры, художники и подобные. Точное количество репрессированных украинских интеллигентов периода расстрелянного возрождения неизвестно. Однако, по некоторым данным, это число достигало 30 тысяч человек! Притеснений советской власти подверглись и представители интеллигенции других народов.

Семья Крушельницких — фото является символом уничтожения сталинским режимом украинской интеллигенции

Вот такой был Советский Союз. Искусственное образование в крови и лжи, насилии и мистификации. С уничтоженной церковью, интеллигенцией и традициями...