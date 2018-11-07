Большевистский переворот, известный также под названием "Октябрьская революция", состоялся 101 год назад. Его долгие годы пытались сделать мифом – о великой победе, гордости, празднике ... В учебниках советского времени переворот назывался "Великая Октябрьская социалистическая революция". И, похоже, старались не зря ... Ведь до сих пор в Украине есть люди, которые этот день считают праздничным.

Причины Октябрьского переворота

В начале 17-го года Россия попала в полосу кризисов. Неудачи были в политике, ужасные экономические проблемы и война. Практически весь бюджет перебросили на военные нужды, тогда как экономика упадала. Все силы промышленности перебросили на нужды фронта, тогда как людям не хватало товаров первого потребления.

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Вместе с тем работать практически было некому. Работников заводов, крестьян, интеллигенцию мобилизовали на фронт.

Дума не справлялась с использованием изменений в стране. От царя требовали решительных действий, а он был не готов к этому. Кадеты и октябристы считали, что это можно сделать без переворота. Тогда как сторонники левых идей были убеждены, что поможет только революция. Политическое бесправие, нищета, истощение войной помогли коммунистам собрать достаточно сторонников.

Переворот имел невероятно ужасные последствия для... Последствия, которые мы до сих пор ощущаем на себе. Последствия, которые укоренились в нашем генетическом коде. Давайте все по порядку.

Что случилось. Краткая историческая справка

Сторонники большевиков 100 лет назад (по старому стилю 25 октября) с оружием в руках захватили Зимний дворец (резиденция Временного правительства) и все стратегические пункты Петрограда, власть фактически оказалась в их руках. В это же время проходил съезд Советов. Во время съезда Ленин и заявил о переходе власти в России.

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На месте провозгласили "Декрет о мире". Им обещалось заключить сепаратный мир с немцами! Тут же приняли решение, что вся помещичья земля будет разделена между крестьянами. Конечно же, бесплатно.



Петроград во вемя Октябрьской революции, 1917 год

Вопрос Украины, как и других стран, входивших в состав империи, решили в “Декларации прав народов России”. Основной идеей документа было: объединение трудящихся разных национальностей для совместной борьбы против “эксплуататоров” за построение коммунистического общества. Поэтому о создании свободных и независимых демократических государств не могло быть и речи. От одних оккупантов Украина перешла в руки других. И, как выяснилось уже очень скоро, к еще более жестоким и кровожадным...

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Вопрос Украины

Ситуация в Украине на то время была очень сложной. Здесь одновременно пытались действовать 3 политические силы, которые не разделяли никаких идей и не шли на компромиссы:

Центральная Рада Совет рабочих и крестьянских депутатов Штаб Киевского военного округа (сторонники Временного правительства).

Большевики, захватив власть в России, конечно же старались как можно быстрее управлять и Украиной. Сделать это легально им было очень просто... Большевистская партия в украинских городах не имела большинства, потому что она почти не имела отношения к коренному населению и его желаниям и стремлениям. Поэтому им надо было действовать. уверенно и дерзко.

10 ноября 1917 года большевики подняли восстание против военного штаба, использовав наивность рабочих завода “Арсенал”. Центральная Рада сначала ничего не делала и просто наблюдала. Но в конце все-таки направила боевую помощь большевикам... Поэтому Временное правительство и их войска были вынуждены покинуть столицу Украины. За меньше чем 2 недели (22 ноября) Центральная Рада провозгласила III Универсал. То есть провозгласила Украинскую Народную Республику.



Слишком интеллигентная УЦР не смогла противодействовать грубой силе большевиков

УНР – не удовлетворила желание большевиков. Украина в их планах была материальной базой, с большим человеческим ресурсом. Но никак не отдельным автономным образованием. Поэтому в начале декабря Украинская Центральная Рада получила от Ленина и Троцкого грубый ультиматум. На который УЦР конечно же не могла пойти...

Похоже, этого и ожидали большевики. Через несколько дней после отказа выполнять ультиматум на территорию Украины напали военные большевиков. Возглавил нападение на Украину Антонов-Овсеенко, который потом был расстрелян во времена сталинского террора.

Последствия прихода большевиков в Украину

Военный коммунизм в 1919-1921 годах. Основной целью большевиков в эти годы было удержать власть и обеспечить всем необходимым Красную Армию. В основу была положена идея отказа от капитализма и быстрого революционного перехода к коммунизму. На практике это был самый настоящий террор против частных собственников различных уровней и украинского крестьянства. Расстрелянное возрождение. Фактическое уничтожение украинской интеллигенции в 1920-1930-х годах. Цвет нации, самые лучшие, молодые и талантливые люди были просто истреблены. Их убивали годами. Кульминацией стал расстрел в Карелии. В тот осенний день не стало таких гениев как Лесь Курбас, Николай Кулиш, Марко Вороной и многих других... Это имело последствия на много лет, ведь украинцев лишили собственного культурного пласта. Определенные отголоски тех страшных событий есть и до сих пор.



Автор: Юрий Журавель



Сталинскими расстрелами все не завершилось. Гонения на украинскую интеллигенцию продолжались и в течение 1950-1980-х годов. Цензура, преследования, аресты. Советская власть любыми методами пыталась уничтожить национальную идентификацию, культуру. Также всеми силами уничтожались традиции. Голодомор. Устроенный большевиками геноцид украинского народа в 1932-33 годах. Искусственно созданный массовый голод унес жизни (по данным научно-демографической экспертизы) более 3 миллионов 940 тысяч украинцев! В основном, крестьян. Потери украинцев в части нерожденных составляют 6 миллионов 122 тысячи человек. Кроме того, страх голода передается украинцам на генетическом уровне.



Кроме геноцида 32-33 годов, большевики истребляли голодом украинцев в 1921-1923 и 1946-1947 годах. Гонения церкви. Атеистический большевизм преследовал украинскую церковь на протяжении всего существования СССР. Единственная разрешенная церковь – православная московского патриархата. То есть подконтрольная КГБ.



В церквях других конфессий устраивали склады, развлекательные заведения. Собственность церкви, исторически важные ценности просто уничтожали. Священников и монахов преследовали. Не редко, убивали. Ликвидация Украинской повстанческой армии. А также убийство ведущих деятелей украинской эмиграции (Петлюры, Коновальца, Бандеры, Ребета и других). А это, кстати, считается международным терроризмом. Преступления советской власти, за которые должна была понести ответственность страна-правопреемник СССР – Россия. Террор против обычного населения Восточной Украины в 1944-1945 годах и в 1939-1941 и 1944-1950-х годах против Западной. Постоянные попытки расколоть Украину. Мистификация истории. Искажение исторических фактов. С помощью цензуры, ложных данных в учебниках и литературе коммунистам удалось скрыть правду на много десятилетий. А главное – потеря Украиной независимости на долгие 7 десятилетий.

Это список лишь основных из ужасных последствий октябрьского переворота, которые перенесла и до сих пор переносит Украина.