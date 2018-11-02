310 лет назад – 2 ноября 1708 года – московский князь Александр Меншиков сжег гетманскую столицу Батурин и жестоко расправился с ее жителями. Журналисты 24 канала разбирались, почему так произошло и можно ли было избежать этой трагедии.

Что такое Батуринска трагедия?

Это – кровавый и жестокий захват и уничтожение столицы гетмана Мазепы Батурина и его обитателей московскими войсками. 310 лет назад – 2 ноября 1708 года – были вырезаны все жители города, независимо от возраста и пола. Всего, по разным оценкам погибло от 11 до 15 тысяч батуринцев. Сам город был разграблен, а затем – сожжен. Все церкви – уничтожены.

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Тогдашние мировые СМИ на эти события отреагировали такими заголовками, как, например, "Вся Украина в крови" и "Женщины и дети на остриях сабель".

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При чем здесь гетман Иван Мазепа?

Собственно, с него и его решения все и началось.



Гетман Иван Мазепа (немецкая гравюра первой половины XIII века)

С одной стороны московский царь Петр I, под протекторатом которого тогда находилась Гетманщина, к украинцам выстроился крайне негативно и активно пытался ограничить автономию Гетманщины, стремясь полностью поглотить украинские земли. Понимая опасность союза с Москвой для украинской государственности, гетман Иван Мазепа искал возможности для изменения политического курса страны.

С другой – война дала возможность реализовать эти возможности. В 1708 году Москвия уже восьмой год воевала против Швеции в Великой Северной войне. Шведский король Карл XII пришел к выводу, что в этом году он имеет возможность реализовать свой давний замысел и осуществить поход на Московию. Поход должен был состояться в направлении на Смоленск и на Москву через территорию Литвы и Беларуси. Сначала у Карла XII все складывалось четко по плану. Но потом что-то пошло не так, его войско потерпело несколько неудач, Московия начала использовать тактику "выжженной земли". Шведский король решил изменить свой план и повернуть в Украину, надеясь обеспечить свою армию провиантом и укрепить ее мощь казацкими полками. Мазепа, в надежде предотвратить опустошение своего края, перешел на сторону шведов. Кроме того, это позволяло Мазепе реализовать свои планы об изменении политического курса страны. За Мазепой ушло около 3 тысяч казаков и ведущих членов старшины, а также Войско Запорожское.

Версия о том, что Карл XII приехал в Батурин по приглашению Мазепы, как часто пишут в российских источниках на самом деле не соответствует действительности. Российский историк Татьяна Таирова-Яковлева, в частности, отмечает, что Карл повернул в Украину, отказавшись от своего плана похода на Смоленск и Москву не по доброй воле. Его армии не хватало продовольствия, пороха и лошадей. Чтобы пополнить запасы он и принял решение "повернуть на насыщенную" медом и молоком "Украину". Узнав об этом, по ее словам, украинский гетман произнес свое знаменитое выражение: "Дьявол его сюда несет!".

Почему отомстила Московия?

За обиды, которой Петр принять не мог. Узнав о переходе Мазепы на шведскую сторону московский царь Петр I дает приказ Александру Меншикову, который командовал крупными соединениями московской армии, уничтожить гетманскую столицу. Меншиков, воспользовавшись помощью Прилуцкого полковника Ивана Носа, который указал тайный ход, ворвался с войсками в резиденцию гетмана Мазепы – Батурин и сравнял ее с землей.

Меншиков пытался склонить батуринских защитников крепости к капитуляции, на что те ответили выстрелами из пушек по расположению россиян. Тогда раздраженный Меншиков, воспользовавшись сведениями о тайном ходе в крепость, в 6 часов утра завел свои войска на территорию Батурина. В городе россияне коварно напали на защитников крепости. Несмотря на отчаянное сопротивление гарнизона, в течение двух часов, московские войска завершили захват города. Захватив – московиты надругались над жителями города, которым рубили и разбивали головы, насиловали женщин, пытали всех, начиная от младенцев, женщин и стариков.



Казнь колесованием, которая применялась к казакам и жителям Батурина. Гравюра времен Петра I

Историк и этнограф Николай Маркевич об этом писал так: "Сердюки были частью вырезаны, частью связаны в одну толпу веревками. Отомстив за вчерашнее, Меншиков поручил палачам казнить их разнообразными казнями; войско, везде и всегда готовое к грабежу, разсеялось по домам обывательским и, не разбирая невинных от виновных, уничтожило мирных граждан, не пощадило ни женщин, ни детей. Самая обычная смерть была живых четвертовать, колесовать и на кол сажать, а дальше выдуманы были новые роды мучений, именно воображение в ужас приводит".

Можно ли было избежать резни?

В полной мере. Во-первых, Батурин был хорошо укрепленной крепостью. Она могла выдержать многомесячную осаду. Те несколько попыток штурма крепости, которые сделали русские войска под руководством Меньшикова, были отбиты, московские войска понесли тяжелые потери. Если бы не предательство полковника Прилуцкого полка Ивана Носа, который начал подстрекать казаков прекратить сопротивление московитам, то крепость могла бы выстоять. Нос, за призывы к капитуляции, был прикован к пушке. Желая избежать казни, он послал к российскому войску своего старшину Соломаху, который рассказал врагу о тайном ходе в крепость.



Цитадель Батуринской крепости (фото – IGotoWorld)

Во-вторых, если бы не желание россиян уничтожить гетмана Мазепу, которое они прикрыли желанием мести за, якобы совершенную им "измену" – жители города не погибли бы такой страшной смертью. А так – московские войска почувствовали вкус крови и осознали, что чтобы они не делали – наказывать их за это не будут. Во время боевых действий это всегда завершается трагедией. Кроме того, судьба Батурина должна была стать своеобразным "уроком" для всей Гетманщины. Шведский историк Фриксель сообщал, что Меншиков приказал распять тела казаков на плотах и ​​пустить их по реке Сейм, чтобы вся Гетманщина узнала о страшной судьбе города.