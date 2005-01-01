Олександр Довженко 16 грудня 1943 року занотував у своєму щоденнику:



"Розповідають, що в Україні починають уже готувати до мобілізації 16-річних, що в бій женуть погано навчених, що на них дивляться як на штрафників і нікому їх не жалко, нікому".



Григорій Клімов у автобіографічній "Пісні переможця" писав:



"Домосідів" швиденько збирали, – цим займалися навіть не військкомати, а самі командири передових частин, – сунули їм знову гвинтівки в руки і, навіть не переодягнувши в шинелі, в чому були – у першу лінію бою! Їх так і називали – "піджачники". Береги Дніпра, як весняними квітами, рябіли трупами в різноколірному цивільному одязі".

