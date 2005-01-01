Учасник форсування Дніпра червоноармієць Віктор Астаф'єв – який пізніше став письменником – згадував:
"Найстрашнішими виявилися [німецькі] кулемети... Усі вони були заздалегідь пристріляні й тепер, неначе з вузьких шийок брандспойтів, поливали берег, острів, річку, в якій кипіло місиво з людей. Старі й молоді, свідомі і не свідомі, добровольці й мобілізовані військкоматами, штрафники і гвардійці, росіяни і не росіяни – всі вони кричали одні й ті ж слова: "Мамо! Боженьку! Боже!", "Караул!", "Допоможіть!"... А кулемети сікли та сікли, поливали різнокольоровими смертельними цівками. Хапаючись один за одного поранені й ті, кого ще не зачепили кулі, в'язками йшли під воду, річка горбилася бульбашками, здригалася від людських судом, пінилася червоними борунами".