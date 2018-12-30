Вся суть СРСР у 6 моторошних цифрах

Днем утворення СРСР у минулому і навіть досі вважається 30 грудня. У цей день чотири республіки начебто підписали договір про об'єднання в одну союзну державу. І вже тут починається велика брехня Радянського Союзу. Адже керівництво Радянської України по суті не підписало цей договір із Росією!

Більше того, документ так і не ратифікували. Його остаточний текст не розробили. І, зрозуміло, що він не став міжнародною угодою. На той час Україна вважала використання назви СРСР незаконним. В офіційних документах збереглися звернення української сторони до Кремля.

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Насправді СРСР був утворений 6 липня 1923 року. До 33 року цей день мав статус вихідного, свято називали "День Союзу РСР". Варто зауважити, що у різні роки ця подія називалася по-різному:

"День заснування СРСР"

"День прийняття Конституції СРСР"

"День СРСР".



Насправді СРСР утворився 6 липня 1923 року

Але у 1930-х Йосип Сталін видалив з історичної пам'яті свято. Воно свідчило про його невдачі і було просто невигідним. Уся історія СРСР пронизана містифікацією і викривленнями історичних фактів. Окрім великої брехні, СРСР приніс світу, зокрема й Україні, колосально жахливі наслідки.

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Рівень життя

У СРСР любили розповідати про чудове соціалістичне життя, рівність і достаток. Усім відомі нібито чудесні "індустріалізація" та "п’ятирічки", які забезпечували мешканців радянського життя усіма благами суспільства. Тим часом у 1987 році ВВП на душу населення у СРСР складав 37% від американського. А це стільки ж, скільки і у 1860-х роках, і у 1960-х роках.



Схоже, в Радянському Союзі жили одні з найбідніших людей…



В СРСР брехали про достаток простих жителів

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Робота внікуди

Хоча жителів Радянського Союзу постійно закликали до ударної роботи, працювати змушували усіх, нагороджували кращих доярок і т.д., ефективність праці була дуже низькою. Взяти хоча б надої корів. Чому в СРСР вони були найнижчі?



Успіхи СРСР – примарні

Тривалість життя

Попри життя у "соціалістичному раї", жителі Радянського Союзу помирали у доволі молодому віці. Важка робота, низький рівень медичного обслуговування, репресії, переслідування розстріли… З 1950-х років тривалість життя в СРСР не росла. Чого не скажеш про "буржуазно-імперіалістичні країни". Тривалість життя в країнах-вихідцях з Радянського Союзу досі залишається низькою. Так, в Україні середня тривалість життя станом на 2015 рік була 70 років.



Тривалість життя на пострадянському просторі досі залишається низькою

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Депортація народів

У сталінські часи активно використовувався такий інструмент національної політики, як депортація народів. Людей за національною ознакою насильно переселяли у віддалені місцевості СРСР. Часу на збори їм майже не давали, умови перевезення були жахливі. Їх розміщали у спецпоселеннях, де практично не було умов для життя. Загалом від цих вимушених внутрішніх переселень постраждало близько 6 мільйонів людей. Через нелюдські умови загинуло від 1 до 1,5 мільйона людей!



Депортація кримських татар

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Голодомор

Вирішуючи так зване українське питання, керівництво СРСР вдалося до жахливого злочину проти людства – створили штучний голод. Вимучені голодом люди не матимуть сили виступати за свої права. У підсумку Голодомор забрав життя понад 3 мільйонів 940 тисяч українців, а втрати у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі осіб. Такі дані науково-демографічної експертизи. Здебільшого постраждали селяни, оскільки власне села залишалися найбільш українськими. Наслідки Голодомору відчувають на собі і сучасні покоління українців.

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Репресована інтелігенція

Розстріляне відродження – трагічний термін, який позначає еліту української нації у 20-х роках, яка була винищена сталінським режимом. До кола репресованих належали письменники, музиканти, діячі культури, художники, тощо. Точна кількість репресованих українських інтелігентів періоду Розстріляного відродження невідома. Однак, за певними даними, це число сягало 30 000 людей! Утисків радянської влади зазнали і представники інтелігенції інших народів.



Родина Крушельницьких – фото є символом винищення сталінським режимом української інтелігенції

Ось такий був Радянський Союз. Штучне утворення на крові і брехні, насильстві і містифікації. Зі знищеною церквою, інтелігенцією та традиціями…