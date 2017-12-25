Рекордна кількість росіян шкодує про розвал СРСР – опитування

58% мешканців Російської Федерації шкодують через розпад Радянського Союзу

Про це свідчать результати опитування "Левада-центру", яке було проведено 24-28 листопада 2017 року серед 1600 респондентів у 137 населених пунктах у 48 регіонах Росії.

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Питання стояло таким чином: "Чи шкодуєте ви про розпад СРСР?". 58% опитуваних відповіли "так", лише 26% респондентів заявили, що не шкодують, та ще 16% не змогли дати однозначної відповіді.

Зазначається, що основна частка таких людей – особи віком від 35 років і старше.

Також, серед росіян, які шкодують про розпад СРСР, 54% засмучені тим, що "зруйнована єдина економічна система", третина – тим, що "люди втратили почуття приналежності до великої держави", стільки ж тим, що "зросла взаємна недовіра, жорстокість". 25% опитаних шкодують про те, що "втрачено почуття, що ти всюди як вдома".

Як свідчить опитування, на думку половини росіян, розпаду Радянського Союзу можна було б уникнути. У тому, що він був неминучий, упевнені 29% респондентів.

Таке опитування "Левада-центр" проводить щорічно. Зазначимо, згідно з минулорічними даними, більше половини росіян шкодували про розпад СРСР. Однак лише 12% респондентів виступили за відновлення Радянського Союзу в колишньому вигляді.