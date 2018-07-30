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Одна история. Как Брюс Ли стал одним из самых влиятельных мастеров кунг-фу

Одна история 31 Читати новину українською

Он стал легендой боевых искусств, был инструктором и актером боевого кино, философом, прекрасно владел своим телом и сумел развить в себе такие способности как чрезвычайная скорость движений и великолепная координация.

О его жизни и творчестве в мире снято 30 фильмов, а тайна смерти этого талантливого киноактера и мастера боевых искусств и сегодня волнует поклонников и исследователей его творчества.

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Брюс Ли родился 27 ноября 1940 года в Сан-Франциско, штате Калифорния. Отец Брюса был профессиональным актером китайского театра "Сицюй", так Ли родился в США во время очередных его гастролей. Дебют в кино в маленького Брюса состоялся еще в трехмесячном возрасте, он снялся в фильме "Девушка Золотых ворот" в роли девочки-младенца.


Брюс Ли
 
С 1957 года Брюс начал осваивать боевое искусство кунг-фу, к такому решению парня побудили уличные драки, в которых ему часто доставалось. Уже через год Ли одержал первую официальную победу в бою на школьных соревнованиях по боксу. Он победил парня, который был чемпионом на протяжении трех лет. Часто Брюс становился участником драк на улицах Гонконга, в которых уже тогда всегда побеждал. Отец очень волновался за парня, и когда он в очередной раз ввязался в драку и избил нескольких сторонников гонконгской мафии, которая имела название "Триада", отправил сына в Соединенные Штаты Америки.

Брюс Лі
Брюс Ли
 

Когда Брюс прилетел в Сан-Франциско, у него в кармане было всего 100 долларов. Он решил перебраться в Сиэтл, где начал работать официантом в ресторане. В 1961 году Ли поступил на философский Факультет Вашингтонского университета, после чего начал преподавать кунг-фу. Поскольку денег на аренду спортзала не хватало, группа Ли тренировалась под открытым небом. Того же года Брюс написал и издал за собственный счет книгу под названием "Китайское кунг-фу: философское искусство самообороны". А уже спустя 2 года он открыл свою первую школу борьбы.


Брюс стал первым инструктором кунг-фу для американцев, он хотел показать всем, что это исключительное искусство. В 1964 году ему предлагают открыть еще одну школу в городе Окленд. После огласки об этом Ли вызывает на поединок один из мастеров кунг-фу. Он ставит условие: если Ли проиграет в поединке, то закроет свою школу. Этого, конечно, не случилось. Поединок длился 3 минуты, что, по мнению Брюса было слишком долго.

От 1967 года и до самой смерти Брюс активно снимался в кино. Сначала это были лишь второплановые роли, однако вскоре он стал настоящей звездой кинематографа. Самые известные из лент с участием мастера боевых искусств – "Кулак ярости", "Путь дракона" и "Зеленый шершень". В течение этого времени Брюс учил мастерству кунг-фу таких известных спортсменов и актеров, как Чак Норрис и Джо Луис. Он был невероятно популярным, однако не прекращал тренироваться.

Его физические достижения захватывали сторонников, и он часто развлекал их своими трюками, которые мало кому удавалось повторить. Он демонстрировал свои навыки отжимания на двух пальцах одной руки и умение подтягиваться, используя только мизинец, чтобы обхватить перекладину. Брюс умел подбрасывать зерна риса и ловить их в воздухе палочками для еды, а его удары были настолько быстры, что их не удавалось заснять обычной в то время техникой.


Брюс Ли стал феноменом 20 века, его ожидало невероятное будущее, однако на пике популярности его жизнь внезапно оборвалась. 20 июля 1973 года Брюс приехал к актрисе Бетти Тинг Пей, чтобы обсудить ее роль в новой ленте Ли. В тот день он пожаловался на головную боль, поэтому Бетти дала ему обезболивающее средство. Он пошел в спальню отдохнуть с надеждой, что головная боль пройдет, а через некоторое время его обнаружили мертвым. Официальной причиной смерти Брюса после вскрытия назвали аллергическую реакцию на лекарство от головной боли, вызвавшее "отек мозга".

Однако многие не верят, что непобедимого бойца убила таблетка обезболивающего. Существует много других версий относительно смерти мастера боевых искусств. Самые распространенные из них – передозировка наркотиками, самоубийство и месть китайской мафии. Еще одна версия, которая получила большую огласку в прессе, рассказывала, будто Ли убили так называемым замедленным смертельным ударом, техника которого в наши дни известна лишь самым старым монахам в Китае. А они якобы расправились с ним за то, что Брюс раскрыл секреты кунг-фу.

Брюс Ли и сегодня остается выдающимся мастером кунг-фу, он оставил после себя собственный стиль под названием "Джит Кун-До". У него и до сих пор множество поклонников, которые пытаются повторить эти достижения или хотя бы приблизиться к его мастерству, они много тренируются, ведь как говорил сам мастер: "Только постоянная и добросовестная тренировка обеспечит долгую и счастливую жизнь в боевом искусстве".

Теги: История Кино Одна история
Источник: 24 канал
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