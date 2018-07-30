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Одна історія. Як Брюс Лі став одним з найвпливовіших митців кунг-фу

Одна історія 221 Читать новость на русском

Він став легендою бойових мистецтв, був інструктором і актором бойового кіно, філософом, чудово володів своїм тілом і зумів розвинути у собі такі здібності як надзвичайна швидкість рухів та неперевершена координація.

Про його життя та творчість у світі знято 30 фільмів, а таємниця смерті цього талановитого кіноактора та майстра бойових мистецтв до сьогодні хвилює прихильників і дослідників його творчості.

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Брюс Лі народився 27 листопада 1940 року в Сан-Франциско, штаті Каліфорнія. Батько Брюса був професійним актором китайського театру "Сіцюй", тож Лі народився в США під час чергових його гастролей. Дебют у кіно в маленького Брюса відбувся ще в тримісячному віці, він знявся у стрічці "Дівчина Золотих воріт" у ролі дівчинки-немовляти.
 

Брюс Лі 
 
З 1957 року Брюс почав опановувати бойове мистецтво кунґ-фу, до такого рішення хлопця спонукали вуличні бійки, в яких йому часто діставлося. Вже через рік Лі здобув першу офіційну перемогу в бою на шкільних змаганнях із боксу. Він переміг хлопця, який був чемпіоном впродовж трьох років. Часто Брюс ставав учасником бійок на вулицях Гонконгу, в яких вже тоді завжди перемагав. Батько дуже хвилювався за хлопця і коли він вкотре встряв у бійку і віддухопелив кількох прибічників гонконзької мафії, що мала назву "Тріада", відправив сина в Сполучені Штати Америки.

Брюс Лі
Брюс Лі
 
Коли Брюс прилетів у Сан-Франциско, у нього в кишені було всього 100 доларів. Він вирішив перебратися у Сіетл, де почав працювати офіціантом у ресторані. У 1961 році Лі вступив на філософський Факультет Вашингтонського університету, після чого почав викладати кунґ-фу. Оскільки грошей на оренду спортзалу бракувало, група Лі тренувалася просто неба. Того ж року Брюс написав і видав за власний кошт книгу під назвою "Китайське кунґ-фу: філософське мистецтво самооборони". А вже через 2 роки він відкрив свою першу школу боротьби.

Брюс став першим інструктором кунґ-фу для американців, він хотів показати усім, що це виняткове мистецтво. У 1964 році йому пропонують відкрити ще одну школу у місті Окленд. Після розголосу про це Лі викликає на поєдинок один із майстрів кунґ-фу. Він ставить умову: якщо Лі програє у двобої, то закриє свою школу. Цього, звісно, не трапилося. Двобій тривав 3 хвилини, що, на думку Брюса було занадто довго.

Від 1967 року і до самої смерті Брюс активно знімався у кіно. Спочатку це були лише другопланові ролі, проте невдовзі він став справжньою зіркою кінематографу. Найвідоміші зі стрічок за участю майстра бойових мистецтв – "Кулак люті", "Шлях дракона" та "Зелений шершень". Впродовж цього часу Брюс навчав майстерності кунґ-фу таких відомих спортсменів і акторів як Чак Норріс та Джо Луїс. Він був неймовірно популярним, проте не припиняв тренуватися. 

Його фізичні досягнення захоплювали прихильників, і він часто розважав їх своїми трюками, які мало кому вдавалося повторити. Він демонстрував свої навики віджимання на двох пальцях однієї руки та вміння підтягуватись, використовуючи лише мізинець, щоб обхопити поперечину. Брюс вмів підкидувати зерна рису та ловити їх у повітрі паличками для їжі, а його удари були настільки швидкі, що їх не вдавалося зняти звичайною на той час технікою.

Брюс Лі став феноменом 20 століття, на нього чекало неймовірне майбутнє, проте на піку популярності його життя раптово обірвалось. 20 липня 1973 року Брюс приїхав до акторки Бетті Тінг Пій, щоб обговорити її роль у новій стрічці Лі. Того дня він поскаржився на головний біль, тож Бетті дала йому знеболювальний засіб. Він пішов у спальню перепочити з надією, що головний біль мине, а через деякий час його виявили мертвим. Офіційною причиною смерті Брюса після розтину назвали "алергічну реакцію на ліки від головного болю, що викликала набряк мозку".

Проте багато хто не вірить, що непереможного бійця вбила таблетка знеболювального. Існує багато інших версій щодо смерті майстра бойових мистецтв. Найпоширеніші з них – передозування наркотиками, самогубство та помста китайської мафії. Ще одна версія, яка отримала великий розголос у пресі, розповідала, ніби Лі вбили так званим уповільненим смертельним ударом, техніка якого в наші дні відома лише найстарішим монахам у Китаї. А розправилися вони нібито з ним через те, що Брюс розкрив секрети кунґ-фу.
 
Брюс Лі й до сьогодні залишається найвизначнішим майстром кунґ-фу, він залишив після себе власний стиль під назвою "Джіт Кун-До". У нього й досі безліч прихильників, які намагаються повторити ці досягнення або хоч наблизитися до його майстерності, вони багато тренуються, адже як казав сам майстер: "Лише постійні і сумлінні тренування забезпечать довге і щасливе життя в бойовому мистецтві".
Теги: Кіно Історія Одна історія
Джерело: 24 канал
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