Росія отримала назад своїх поранених віськовополонених прямо з лінії фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Проєкт "Хочу жить".

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Київ виконав свої зобов'язання щодо спрощення процедури обміну полоненими

Україна та Росія домовилися не лише про повернення з полону всіх військовополонених з обох сторін, які мають тяжкі поранення чи захворювання, а також у віці до 25 років, а й про узгодження порядку спрощеного повернення поранених військовополонених.

В рамках цього обміну до Росії повернулися її поранені військові безпосередньо з лінії фронту.

Україна давно наголошує на тому, що питання військовополонених є виключно гуманітарним, і російська сторона вперше погодилася з цим під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Поранені та хворі військовополонені – це особлива категорія. Характер травм та поранень, отриманих внаслідок бойових дій, потребує спеціалізованого, дорогого та тривалого лікування та реабілітації,

– зазначили у дописі.

Критично важливо, аби поранені військовополонені отримали своєчасну медичну допомогу. Це важливо для збереження їх життя та здоров'я. І це пострібно робити поза місцями утримання військовополонених. Тому українська сторона виступає за негайний обмін поранених полонених, а не утримання їх місяцями чи навіть роками.

Кілька днів тому Україна виконала свою частину зобов'язань: поранені російські військові отримали медичну допомогу та були передані російській стороні вже за кілька днів.