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Одна історія. Як Керол Холл Шелбі вдосконалив Ford Mustang і став легендою для автомобілістів

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Одна із найвидатніших особистостей автомобільного світу, легендарний автоконструктор і гонщик, любитель швидкості та гострих відчуттів – Керол Холл Шелбі.

Народився творець розкішних спортивних автомобілів 11 січня 1923 року у Техасі. В дитинстві Шелбі багато часу хворів, оскільки мав проблеми із клапаном серця. Та до 14 років переріс хворобу.

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Навички водіння Шелбі тренував на своєму першому автомобілі ще зі школи. Одразу після її закінчення хлопця призвали в армію, там він потрапив у авіацію і навіть брав участь у Другій світовій війні. Потім пробував займатися різним бізнесом: розводив курчат, продавав нафту. 

Проте справжнім його захопленням завжди залишалися автомобілі.


Легендарний автоконструктор і гонщик Керол Холл Шелбі

Впродовж своєї кар’єри гонщика Шелбі встановив 16 світових рекордів швидкості. А в грудні 1960 – провів свої останні автоперегони, оскільки його здоров’я значно погіршилося і він більше не міг брати участь у змаганнях. Тоді він відкрив фірму Shelby-Americancompany, а згодом представив сконструйований ним автомобіль, що отримав назву ShelbyCobra. Після такого успішного початку з конструювання спортивних авто, компанія Форд запропонувала Шелбі вдосконалити їхню популярну модель – "Мустанг". 


Шелбі помер, але "епоха Шелбі" не закінчилась

Помер затятий автомобіліст 10 травня 2012 року в Далласі. Проте епоха автобудування Шелбі не закінчується й досі. Фірми, які він заснував, функціонують до сьогодні, та випускають моделі, розроблені талановитим конструктором.

Скільки разів був одружений геніальний гонщик і чи було його особисте життя щасливим – дивіться у програмі.  

Теги: Одна історія Авто Ford Перегони
Джерело: 24 канал
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