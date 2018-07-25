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Одна история. Как Кэрол Холл Шелби усовершенствовал Ford Mustang и стал легендой автомобилистов

Одна история 23 Читати новину українською

Одна из самых выдающихся личностей автомобильного мира, легендарный автоконструктор и гонщик, любитель скорости и острых ощущений – Кэрол Холл Шелби.

Родился создатель роскошных спортивных автомобилей 11 января 1923 года в Техасе. В детстве Шелби много времени болел, поскольку были проблемы с клапаном сердца. Но до 14 лет перерос болезни.

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Навыки вождения Шелби тренировал на своем первом автомобиле еще со школы. Сразу после ее окончания парня призвали в армию, там он попал в авиацию и даже участвовал во Второй мировой войне. Потом пробовал заниматься разным бизнесом: разводил цыплят, продавал нефть.

Однако настоящим его увлечением всегда оставались автомобили.


Легендарный автоконструктор и гонщик Керол Холл Шелби

На протяжении своей карьеры гонщика Шелби установил 16 мировых рекордов скорости. А в декабре 1960 года  – провел свои последние автогонки, поскольку его здоровье значительно ухудшилось и он не мог участвовать в соревнованиях. Тогда он открыл фирму Shelby-Americancompany, а затем представил сконструированный им автомобиль, получивший название Shelby Cobra. После такого успешного начала по конструированию спортивных автомобилей, компания Форд предложила Шелби усовершенствовать их популярную модель – "Мустанг".


Шелби умер, но "эпоха Шелби" не закончилась

Умер ярый автомобилист 10 мая 2012 года в Далласе. Однако эпоха автостроения Шелби не заканчивается до сих пор. Фирмы, которые он основал, функционируют до сих пор, и выпускают модели, разработанные талантливым конструктором.

Сколько раз был женат гениальный гонщик и была ли его личная жизнь счастливой – смотрите в программе.

Теги: Одна история Авто Ford Гонки
Источник: 24 канал
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