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Одна история. Что помогло разбогатеть писателю Эдгару Берроузу

Одна история 34 Читати новину українською

Эдгар Райс Берроуз является автором известных историй о Тарзане, а также он написал множество фантастических и детективных романов, которые критики оценили по заслугам.

Еще с детства свое будущее парень решил связать с военной карьерой, поэтому поступил в Мичиганскую военную академию. Эдгар планировал вступить в Высшую военную академию США.

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Для этого, благодаря отцу, он заручился поддержкой одного из чикагских конгрессменов, который написал юноше рекомендательное письмо. Однако это не помогло парню, вступительные экзамены он провалил.

Эдгар Райс Берроуз в детстве

Из-за провала ему пришлось отправиться на службу. Он служил в 7-й конной армии США в Аризоне. Каких только занятий не перепробовал Эдгар Райс Берроуз перед тем, как стать писателем. Кто знает, решил ли Эдгар сделать карьеру фермера, или по каким-то другим причинам, но он довольно долго пас коров в штате Айдахо. Насладившись ковбойской романтикой, Берроуз пошел работать продавцом, потом – рабочим на золотых приисках, тогда – полицейским, клерком, бухгалтером.

Писатель служил в 7-й конной армии США

Пытался выехать в Китай, чтобы быть там инструктором по верховой езде. Даже хотел снова отправиться в армию, однако будущий президент США Теодор Рузвельт, который в то время командовал первым кавалерийским батальоном, отклонил заявление Берроуза. Кроме постижения новых специальностей, будущий писатель время от времени брался за создание собственных предприятий, но все они быстро банкротились.

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Впоследствии Эдгар Райс женился на Эмме Хулберти. Их брак был длинный, но не очень счастливый, потому они расстались. За время совместной жизни у них родилось двое сыновей и дочь. Первые десять лет брака семья жила в бедности. Сначала Берроуз связался с компанией горнодобывающей промышленности, но сделка не была успешной. Поэтому писатель был вынужден подрабатывать полицейским на железной дороге. Однако быстро покинул пост и стал менеджером одного из отделов большой чикагской компании. Однако это дело также не приносило большого дохода, поэтому мужчина часто менял места работы в поисках заработка.

Эдгар Райс Берроуз

Переломным моментом неудачной карьеры Берроуза стал период, когда он начал писать для газет и журналов. В 35 писатель понял, что может писать не только низкокачественную литературу, но и серьезные произведения для прессы. Книги появлялись с невероятной скоростью. Поэтому в 1912 году мир увидел 25 книг истории "Тарзана".

Сколько автор писал книг в год, чтобы ни в чем себе не отказывать – смотрите в программе.

Теги: Книги Литература Одна история
Источник: 24 канал
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