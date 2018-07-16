Одна історія. Що допомогло розбагатіти письменнику Едгару Берроузу

Едгар Райс Берроуз є автором відомих історій про Тарзана, а також він написав безліч фантастичних і детективних романів, які критики оцінили по заслузі.

Ще з дитинства своє майбутнє хлопець вирішив пов'язати з військовою кар'єрою, тому вступив до Мічиганської військової академії. Відтак Едгар планував вступити до Вищої військової академії США.

Читайте також: Одна історія. Як Амелія Ергарт надихнула жінок на боротьбу за рівні права

Для цього, завдяки батькові, він заручився підтримкою одного з чиказьких конгресменів, який написав юнакові рекомендаційний лист. Проте це не допомогло хлопцеві, вступні іспити він провалив.



Едгар Райс Берроуз у дитинстві

Через провал йому довелося вирушити на службу. Він служив в 7-й кінній армії США в Арізоні. Яких тільки занять не перепробував Едгар Райс Берроуз перед тим, як стати письменником. Хтозна, чи Едгар вирішив зробити кар’єру фермера, чи з якихось інших причин, але він досить довго пас корів у штаті Айдахо. Натішившись ковбойською романтикою, Берроуз пішов працювати продавцем, потім – робітником на золоті копальні, тоді – поліцейським, клерком, бухгалтером.



Письменник служив в 7-й кінній армії США

Намагався виїхати до Китаю, щоб бути там інструктором із верхової їзди. Навіть хотів знову податися до армії, однак майбутній президент США Теодор Рузвельт, який на той час командував першим кавалерійським батальйоном, відхилив заяву Берроуза. Крім осягнення нових спеціальностей, майбутній письменник час від часу брався за створення власних підприємств, але всі вони швидко банкрутували.

Читайте також: Одна історія. Який епізод із життя Сінатри було описано у романі "Хрещений батько"

Згодом Едгар Райс одружився на Еммі Хулберті. Їхній шлюб був довгий, але не дуже щасливий, тому вони розлучилися. За час спільного життя у них народилося двоє синів і дочка. Перші десять років шлюбу сім'я жила в бідності. Спочатку Берроуз зв'язався з компанією гірничодобувної промисловості, але угода не була успішною. Тому письменник був змушений підпрацьовувати поліцейським на залізниці. Однак швидко залишив пост і став менеджером одного з відділів великої чиказької компанії. Проте ця справа також не приносила великого доходу, тому чоловік часто змінював місця роботи в пошуках заробітку.



Едгар Райс Берроуз

Переломним моментом невдалої кар'єри Берроуза став період, коли він почав писати для газет і журналів. У 35 письменник зрозумів, що може писати не лише низькоякісну літературу, а й серйозні твори для преси. Книги з'являлися з неймовірною швидкістю. Тож 1912 року світ побачило 25 книг історії "Тарзана".

Скільки автор писав книг у рік, аби ні в чому собі не відмовляти – дивіться у програмі.