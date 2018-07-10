Одна история. Как Амелия Эрхарт вдохновила женщин на борьбу за равные права

Амелия Эрхарт – это самая известная женщина-авиатор, первая летчица, которая перелетела Атлантический океан. У нее были признание и слава, а ее таинственное исчезновение до сих пор волнует историков и исследователей со всего мира.

Амелия Эрхарт родилась 24 июля 1897 года в Атчисоне штате Канзас. Она с детства увлекалась спортом – была замечательной наездницей, плавала, играла в теннис и стреляла из подаренной отцом винтовки 22 калибра. Зимой 1917 года Амелия приехала в Торонто, посетить свою сестру. В Канаде девушку поразила встреча с ранеными солдатами, которые прибыли с фронтов Первой мировой войны.

Читайте также: Одна история. Эпизод из жизни Синатры был описан в романе "Крестный отец"

Под впечатлениями от увиденного Амелия решила не возвращаться домой, а остаться в военном госпитале, чтобы помогать с реабилитацией раненых. Она записалась на курсы медсестер и пошла в военный госпиталь. К концу войны приобретенный опыт склонял девушку посвятить свою жизнь медицине, однако недалеко от госпиталя находился военный аэродром. Амелия посетила несколько авиашоу, после чего заинтересовалась авиацией, именно это увлечение изменило ее дальнейшую судьбу.

Амелия Эрхарт

Впервые Эрхарт поднялась в небо в 1920 году, это был короткий десятиминутный полет, а девушка была только пассажиром. Ощущение полета настолько захватило Амелию, что она начала посещать уроки пилотажа. Ее первым инструктором была Анита Снук – одна из немногих в те годы женщин-летчиц. Уроки стоили недешево, поэтому чтобы их оплатить Амелия много работала. За время обучения она успела сменить несколько профессий – от фотографа и кинооператора до автомеханика и водителя грузовика. Параллельно Амелия пыталась узнать все возможное об авиации.

Летом 1921 года Амелия приобрела свой первый самолет – ярко желтый биплан, которому дала название "Канарейка" из-за его окраски. Уже в следующем году Эрхарт установила свой первый мировой рекорд – она ​​поднялась на высоту 4300 метров, выше не удавалось тогда ни одной женщине-пилоту.

Впервые Эрхарт поднялась в небо в 1920 году

В 1927 году, после перелета Чарльза Линдберга через Атлантический океан, богатая американка Эми Гест, жившая в Англии, выразила интерес к тому, чтобы стать первой женщиной, которая пересечет воздухом Атлантику. Перелет должен был символизировать дружбу между Великобританией и США. Для этого перелета закупили трехмоторный "Фоккер" F-VII, который назвали "Дружба" и наняли пилота Уилмера Стульца. Однако родственники Гест заставили ее отказаться от полета, тогда женщина начала поиски подходящей женщины-пилота, которая могла бы осуществить этот перелет. По ее словам это должна была быть "американка, которая умеет пилотировать самолет, имеет привлекательную внешность и приятные манеры". Поэтому этой женщиной стала Эрхарт.

Летом 1921 года Амелия приобрела свой первый самолет

Самолет вылетел из Ньюфаундленда 17 июня 1928 года и пересек океан за 20 часов 40 минут. Он совершил посадку у побережья Англии в Берри-Порте. Эрхарт находилась на борту только как пассажир, после посадки она сказала журналистам: "Меня просто везли, как мешок с картошкой!" Однако это мало интересовало публику, единственным фактом, на который все обращали внимание было то, что Эрхарт стала первой женщиной, которая перелетела Атлантику. Это событие стало началом блестящей карьеры Амелии в авиации. После этого Эрхарт написала книгу под названием "Двадцать часов 40 минут".

Еще рекорды установила Эрхарт – смотрите в программе.