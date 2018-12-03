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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Жорстокий "Алькатрас" як гідний вирок для найжорстокіших злочинців США

      Одна історія 77 Читать новость на русском

      Сюди потрапляли в’язні, рецидивісти та найнебезпечніші злочинці. Острів, на якому розташовувалася найвідоміша в’язниця світу "Алькатрас", знаходився всього за два кілометри від берега, проте втеча з неї була неможливою. Ті, хто намагався втекти, стикалися з крижаною водою, небезпечними течіями, густим туманом і безжальними хижаками.

      У далекому 1850 році на острові у затоці Сан-Франциско за наказом президента США почали будувати форт, на якому було встановлено 110 далекобійних гармат.

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      Таке рішення було прийнято внаслідок "золотої лихоманки", яка у той час поширилася штатом. Згодом форт почав розглядатися армією як ідеальне місце для утримування військовополонених, спочатку Громадянської, а згодом й іспано-американської війни, адже крижана вода та сильні течії забезпечували природну ізоляцію острова.

      Алькатрас
      Острів Алькатрас у 1895 році 

      Через 60 років від форту залишився лише фундамент й на його місці розпочали будівництво новітньої в’язниці суворого режиму. До 1920 року великий тюремний корпус на три поверхи був практично заповнений в’язнями.

      Таким чином "Алькатрас" став першою армійською в’язницею тривалого утримання й отримав репутацію місця з жорстоким ставленням до порушників та суворими дисциплінарними заходами.

      Алькатрас
      В’язниця "Алькатрас"

      Проте через високі витрати на утримання тюрми Міністерство оборони у 1934 році вирішило її закрити, тож будівля була передана на утримання Міністерству юстиції.

      Рівень злочинності у США стрімко зріс у часи "Великої депресії". Почався період організованої злочинності – великих мафіозних сімей й окремих гангстерських угруповань. Через такий спалах злочинності уряд вирішив знову відкрити "Алькатрас", цього разу вже як федеральну в’язницю.

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      В "Алькатрасі" планували ізолювати від суспільства найнебезпечніших зловмисників й тим самим налякати тих, які ще перебували на волі. Голова Федеральних в’язниць Санфорд Бейтс разом із головним прокурором ініціювали реконструкцію місця утримання.

      У камери була проведена електрика, а всі службові тунелі були замуровані, щоб уникнути можливості проникнення до них, переховування й подальшої втечі арештантів.

      Алькатрас
      В’язниця "Алькатрас"

      На стелі в їдальні були розміщені місткості зі сльозогінним газом, якими керували дистанційно. Вежі охорони розташовувалися по периметру острова в найбільш відповідних місцях, двері були обладнані електричними датчиками. 

      Тюремний корпус містив 600 камер і був розбитий на блоки: А, B, C і D. Останній – вважався найсуворішим. Окрім того, у приміщенні були окремі ізолятори, в які відправляли непокірних в’язнів, здебільшого на один чи два дні, проте за серйозні порушення іноді й на триваліший термін.

      В ізоляторі був обмежений раціон із хліба і води, замість туалету – дірка в підлозі, суцільна темрява, нестерпний холод, а матрац видавали лише для сну вночі.

      Алькатрас
      В’язниця на Алькатрасі

      Нові заходи безпеки та холодні води затоки Сан-Франциско, створювали надійний бар’єр навіть для найбільш невиправних злочинців. До ув’язнення в цій тюрмі не засуджували судді. В "Алькатрас" зазвичай переводили особливо буйних арештантів з інших в’язниць. 

      Хоча для деяких і робили виняток, такими стали Аль Капоне та Кулеметний Келлі, який тоді вважався "ворогом держави №1". Впродовж 29-х років функціонування в’язниці, арештанти намагалися здійснити втечу 14 разів.

      Кулеметний Келлі
      Кулеметний Келлі

      Відчайдушне бажання опинитися на волі, яка здавалася такою близькою, адже відстань від острова до берега була незначною, не зупиняв ані страх перед крижаною водою, ані перед акулами чи зброєю стражів.

      21 березня 1963 року в’язницю на Алькатрасі закрили. Згідно з офіційною версією, це було зроблено через надто великі витрати на утримання ув’язнених на острові, оскільки все регулярно доводилося завозити з материка.

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      У 1971 році острів зробили частиною Національної зони відпочинку "Золоті ворота", а ще через два роки його відкрили для екскурсій. Тепер його щорічно відвідують понад мільйон туристів.

      Про відчайдушні спроби втечі із в'язниці "Алькатрас" – дивіться у програмі.

      Теги: Новини США Одна історія Історія
      Джерело: 24 канал
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