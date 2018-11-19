Одна історія. Як експеримент із простором і часом в США навів шалений жах на всіх його учасників

У жовтні 1943 року військове відомство США наважилося на експеримент, який значно вплинув в подальшому на дослідження Простору та Часу в науці, і водночас став черговим засекреченим проектом міністерства оборони Сполучених Штатів. Він наганяв жах на всіх учасників експерименту, яким вдалося вижити. Філадельфійський експеримент – загадка, яка дала початок безлічі неймовірних теорій і чуток.

Про неймовірне дослідження, яке було здійснене за допомогою розрахунків самого Ейнштейна, стало відомо загалу у 1956 році.

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Тоді відомий астрофізик і письменник з Айови – Моріс Джессуп – після видання однієї зі своїх книг, яка торкалася проблематики надзвичайних властивостей Простору та Часу, отримав листа, підписаного Карлосом Альєнде, в якому стверджувалося, що військові вже навчилися переміщати об’єкти в 4-вимірному просторі.

Альєнде розповів, що служив у 1943 році на транспортному кораблі "Ендрю Фьюресет", який входив до групи контролю Філадельфійського експерименту. Метою проекту, який мав місце під час Другої світової війни, було створення невидимого для радарів корабля. Таким чином, на есмінець "Елдрідж" встановили спеціальні генератори, і саме завдяки розрядам потужного електромагнітного поля корабель мав би зникнути із радіолокаторів.



Ілюстрація про Філадельфійського експерименту

Проте сталося непередбачуване – есмінець не лише зник із екранів, але й зовсім щез із поля зору, а через деякий час знову матеріалізувався, але зовсім в іншому місці – на території штату Вірджинія, де його знову зареєстрували радари. Там він пробув недовго і через деякий час з’явився на первинному місці. Здавалося б, вдалося досягти навіть більших результатів, ніж очікувалося. Проте найстрашніше видовище почалося після появи корабля.

За словами Альєнде, наслідки експерименту були жахаючими. Після того, як корабель зник і знову з’явився оповитий сяйвом зеленого світла, екіпаж есмінця збожеволів, дехто фізично злився із перегородками корабля, хтось матеріалізувався навиворіт, а деякі з моряків зникли назавжди.

Моріс Джессуп розпочав розслідування факту проведення експерименту, проте відповіді на свої запитання йому знайти не судилося. Життя астрофізика раптово обірвалося у 1959 році при загадкових обставинах – його знайшли у власній машині, і в офіційній версії заявили, що він задихнувся від вихлопних газів.

Керівництво міністерства оборони США заперечувало Філадельфійський експеримент, проте історія вже на той час набула достатнього розголосу і дослідники продовжували пошуки підтвердження або спростування фактів. Відтак згодом знайшлися документи, які підтверджували, що з 1943 по 1944 рік Альберт Ейнштейн перебував на службі в морському міністерстві у Вашингтоні. З’явилися свідки, які особисто бачили, як зникав "Елдрідж" та газетні вирізки з тих часів, які оповідали, як матроси, які зійшли з корабля, на очах у очевидців «розтанули» у повітрі. А також були віднайдені розрахунки виконані рукою Ейнштейна, про що свідчив характерний почерк.



Кадри з фільму

Спроби встановлення правди про Філадельфійський експеримент тривають й до сьогодні. Ще однією цікавою знахідкою є запис розповіді американського інженера Едома Скіллінга. Він розповідає, як у 1990 році був у гостях у лікаря та фізика Карла Лайслера, що працював у 1943 році над цим проектом. Лайслер розповів, як на борту есмінця встановили величезний магнетрон – потужний генератор надкоротких хвиль, який був засекречений у роки Другої світової війни.

За його словами, цей прилад отримував енергію від електричних машин, встановлених на кораблі, потужності яких було достатньо, щоб забезпечити енергією невелике місто. Карл Лайслер перебував на березі, щоб спостерігати і контролювати проведення експерименту. Свідчення вченого про зникнення корабля збігаються зі свідченнями, описаними чоловіком на ім’я Карлос Альєнде. Проте Лайслер своєю чергою стверджує, що після появи есмінця всі моряки на борту були мертвими, причому частина їхніх трупів перетворилася на сталь з якої був виготовлений корабель.

Його колеги вважали, що вони послали корабель в інший час, що спричинило розпад судна на молекули, а після процесу повернення відбулася часткова заміна органічних молекул людських тіл на атоми металу. Скіллінг також стверджував, що під час розмови із Лайслером було помітно, що фізика досі переслідують докори сумління та відчуття провини за смерть моряків під час експерименту.

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Після події есмінець "Елдрідж" ще деякий час перебував у резерві флоту США, проте згодом йому дали нову назву – "Лев" – і продали у резерв Греції. Історія про містичний експеримент і досі залишається нерозгаданою, адже офіційних документів нібито не збереглося, а вахтові журнали корабля супроводу "Фьюресет" і зовсім були знищені. Тож спроби систематизування фактів неймовірного випробування наразі базуються на численних чутках і необґрунтованих фактах свідченнях очевидців, а уряд США вперто продовжує заперечувати проведення експерименту з фатальними наслідками.