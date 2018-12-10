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      Одна история. Таинственный спаситель: почему британцы преданно верят в легенду о короле Артуре

      Одна история 43 Читати новину українською

      Король Артур – герой древних легенд и благородный правитель сложной эпохи Британии, непобедимый в боях и мудрый в своих решениях. Когда в королевстве царили хаос и войны, его избрали королем всех времен.

      Артур и его легендарные рыцари отражали нападения варваров и принесли мир на земли Англии. По легендам, это был темный век, подобного которому не было на протяжении последующих веков. Но вопрос существовал ли Артур на самом деле и до сих пор беспокоит историков и исследователей всего мира.

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      В летописях тех времен есть пробел, который прекрасно можно заполнить фигурой короля Артура. Большинство жителей Англии верят, что за легендами стоит реальная личность, хотя никаких доказательств этому не существует.

      Истории о короле Артуре берут свое начало из Британии V века нашей эры. На протяжении 400 лет эта территория была оккупирована Римской империей, хотя бриттам это было только на руку. За время оккупации в Британии появились хорошие дороги, выгодные торговые условия, а также защита от набегов соседских племен.

      Король Артур
      Король Артур в народном творчестве

      Однако в V веке римские войска были отозваны на континент, поэтому бритты остались один на один с жадными соседскими племенами. К тому же, в стране начались внутренние распри и междоусобицы.

      Орды варваров нападали с моря и суши, ирландцы грабили прибереженые поселения. Тогда бритты позвали на помощь немецких наемников, а также войско саксов.


      Бритты осталась лицом к лицу со своими врагами

      Однако этот шаг сработал против самих же бриттов, ведь саксы решили, что такие земли не помешают и им. Англосаксонские племена быстро заполонили всю Британию. Однако к концу V века саксов удивительным образом удалось сдержать и даже существенно отбросить назад.

      Одной из версий остановки вторжения саксов является появление неизвестного героя, тайного спасителя, который помог прогнать захватчиков. Многие верят, что именно этот случай взят за основу легенд о короле Артуре.

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      Существует несколько версий относительно того, кем был этот таинственный рыцарь – путешественником, храбрым коренным жителем или бывшим военным римлянином, который остался защищать население после того как все войско покинуло остров.

      Эти теории не нашли подтверждения, как и догадка о том, что этой личностью, которая спасла остров был король Артур.


      Король Артур в современном творчестве

      Первая полная, хоть и вымышленная биография короля Артура, появилась аж в 1138 году в книге "История королей Британии". Там он впервые назван "королем", который победил саксов и создал империю из Британии, Ирландии, Исландии, Норвегии и Галлии.
      Также там впервые появляются упоминания об отцах короля, его жене Гвинере, знаменитом мече Экскалибур, гибели Артура и его захоронении.


      Меч короля Артура Эскалибур в современном творчестве

      Автор писал об Артуре как об историческом персонаже "Истории королей Британии", но само это произведение написано с явными элементами не исторических, а мифических сведений. То есть в "Истории королей Британии" есть немало фантастических выдумок, которые позволяют причислить ее, скорее к мифологическому эпосу, чем к летописи.

      Для жителей Британии король Артур является одной из важнейших исторических фигур, немало людей верят в его существование. Они гордятся самым храбрым королем в истории, снимают о нем фильмы, всячески подражают и верят, что когда Британии снова будет нужна помощь, король Артур вернется к ним.

      Про Круглый стол короля Артура и его рыцарей – смотрите в программе.

      Теги: Европа История Литература Великобритания Одна история
      Источник: 24 канал
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