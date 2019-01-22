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      Як Мартін Лютер Кінг змінив ганебне ставлення світу до чорношкірих: захоплива історія

      Одна історія 94

      Мартін Лютер Кінг – перший борець за громадянські права афроамериканців у США, знаменитий баптистський проповідник та талановитий оратор. Його проповіді слухали тисячі, а чіткі політична та моральна позиції принесли йому Нобелівську премію миру.

      Народився національний герой США 15 січня 1929 року в Атланті (США), у сім'ї пастора баптистської церкви. При народженні хлопцю дали ім'я Майкл, так звали і його батька.

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      Проте у 1934 році батько, під час перебування в Німеччині, познайомився з учнями школи Мартіна Лютера – відомого німецького реформатора та засновника протестантизму. Захопившись ідеями німецького богослова, батько вирішив змінити своє ім'я та ім'я сина, а також почав поширювати вчення реформатора.


      Мартін Лютер Кінг у дитинстві

      Хлопець був відмінником у школі, і вступив у коледж навіть не закінчивши середньої освіти. У 14 років він склав іспити й почав навчання у коледжі Морхауса в Атланті. У 1944 році Мартін Лютер Кінг став членом Національної асоціації прогресу кольорового населення, а вже через три роки прийняв сан й став помічником батька у церкві. Після закінчення коледжу, він вступив до Теологічної семінарії в штаті Пенсильванія. Там він здобув стипендію на подальше навчання на аспірантурі в Бостонському університеті.

      Мартін Лютер
      Правозахисник вступив у коледж навіть не закінчивши середньої освіти

      У 1954 році Мартін Лютер Кінг став пастором у баптистській церкві в Монтгомері. У цьому ж місті він заснував і став президентом Асоціації вдосконалення, яка боролася за права афроамериканців. Він організував бойкот місцевого транспорту, який тривав понад рік. Поштовхом до цього став інцидент в автобусі, коли заарештували темношкіру громадянку через відмову поступитися місцем білому пасажирові. Завдяки приверненню уваги влади до цієї проблеми через протести та бойкот, Асоціація домоглася визнання Верховним судом США закону про сегрегацію неконституційним.

      Мартін Лютер
      Мартін Лютер боровся за права афроамериканців

      За словами знаменитого проповідника, його надихала діяльність Махатми Ганді, знаменитого лідера руху пасивного опору в Індії. Він говорив: "Філософія ненасильницького опору Ганді – єдиний метод, виправданий у боротьбі за волю". У січні 1957 року темношкірі лідери півдня створили союз церковних організацій за громадянські права, який отримав назву "Конференція керівництва християн півдня". Мартін Лютер Кінг був обраний президентом цього союзу.

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      Подорожуючи усією країною, він читав у містах лекції та організував кампанії націлені на знищення сегрегації. У вересні 1958 року, під час роздачі автографів у Гарлемі, його було поранено ножем у груди. Рана виявилася несмертельною, тож після реабілітації він продовжив свою справу. 

      Яких цькувань зазнав Мартін Лютер Кінг через боротьбу за прав громадян – дивіться у програмі. 

      Теги: Одна історія Африка Новини США Протести Історія Нобелівська премія
      Джерело: 24 канал
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