Кожна з країн Євросоюзу має сама вирішувати, чи буде збивати російські ракети. Про це заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Країни контролюють власний повітряний простір

Це гарне запитання для держав-членів. Європейський Союз не займається питаннями повітряного простору. Держави-члени контролюють свій власний повітряний простір для такого типу операцій. Тому ми не можемо це коментувати,

– сказав Пітер Стано.

Речник Єврокомісії також заявив, що Євросоюз надає Україні все, що треба для захисту від російської агресії.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що вважає реальним сценарій, за якого американські системи ППО у Польщі зможуть захищати небо над заходом України. За його словами, це захистило б країни НАТО від "прильотів" на їхні території ракет чи російських дронів.

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