Російські балістичні та крилаті ракети почали завдавати відчутної шкоди нашим електростанціям та іншим енергооб'єктам через зміну тактики росіян. Вони стали концентрувати масовані удари на якомусь конкретному об'єкті, перевантажуючи нашу ППО. Для протидії цій тактиці, на думку аналітиків ISW, потрібна ефективна та добре забезпечена парасолька протиповітряної оборони.

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Майже 80 відсотків потужностей генерації зруйновані за останній місяць

Усі 15 балістичних та 7 із 44 крилатих ракет росіян у ніч з 21 на 22 березня пробили українське ППО. Вони влучили в Дніпровську гідроелектростанцію у Запоріжжі та повністю вивели її з ладу. Ремонт станції займе досить тривалий час.

3 з 7 балістичних ракет і 8 із 30 крилатих ракет, які російські війська запустили по українських електростанціях у ніч з 28 на 29 березня, пробили українську протиповітряну оборону, пошкодивши гідроелектростанції і теплоелектростанції у центральній і західній Україні.

Усі 18 балістичних ракет і шість із 24 крилатих ракет, які російські війська запустили по українській енергетичній інфраструктурі в ніч з 10 на 11 квітня, пробили українську протиповітряну оборону, з яких п’ять ракет повністю знищили Трипільську теплоелектростанцію у Київській області. Удари росіян по українських енергетичних об’єктах у ніч з 10 на 11 квітня також завдали шкоди енергетичним об’єктам Запорізької та Львівської областей.



За цей час в результаті ударів майже 80 відсотків генеруючих потужностей ДТЕК були зруйновані.

Чому російські удари стали набагато успішнішими

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук повідомляла про російські удари останніх тижнів. За її словами, вони знищили річний ремонт українських енергооб’єктів після ударів взимку 2022-2023 років.

Росіяни змінили свою тактику ударів, запускаючи велику кількість ракет і безпілотників одночасно по обмеженій кількості цілей. Глава ДТЕК Максим Тімченко заявив, що Росія почала націлюватися на українську енергогенеруючу інфраструктуру, а не на розподільні підстанції. В ДТЕК також попереджали, що більш точні та концентровані російські удари завдають більшої шкоди українським енергетичним об’єктам, ніж попередні російські атаки.

Що відомо про російські удари по українській енергетиці за останній час