Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що ситуації тут все-таки відрізняються. Насамперед варто розуміти, що більшість повітряних цілей були збиті навіть не над Ізраїлем, а над Йорданією. Вже потім в Ізраїлі працювали системи ППО.

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Захід стримується через ядерну зброю Росії

Як наголосив Мусієнко, те, що Росія має перший у світі ядерний арсенал, змушує Захід стримуватися від певних рішень. Вони не хочуть довести все до більшої ескалації. Тому зовнішнє завдання України – переконати партнерів, що проти Росії можна діяти значно жорсткіше.

Ядерний арсенал Росії і є тим бар'єром, який стримує Захід. Коли кажуть, що Путін може застосувати тактичну ядерку по Україні. Якщо рахувати в кілотоннах, то Україна вже, мабуть, пережила, умовно, 2-3 середні ядерні бомби. Гляньте на руйнування від звичайних бомб за весь час повномасштабної війни, на наслідки для екології, на удари по електростанціях,

– сказав Мусієнко.

Запобіжники, які буцімто стримують Росію, потрібно переглядати. Путін вже перетягнув ядерні "Іскандери" до Білорусі – і нічого йому не зробили. Тут потрібно діяти жорсткіше.

Зрештою ситуація з обстрілом Ізраїлю закінчилася не так і погано. Світ вкотре приділить увагу до Ізраїлю та нагадає собі, що Росія підтримує Іран.

Це може змусити конгресменів пришвидшити розгляд питання допомоги Ізраїлю. А зараз в Палаті представників є лише один законопроєкт, де йдеться про допомогу і Україні, і Ізраїлю, і Тайваню. Тобто це може пришвидшити пакет допомоги і для нас,

– сказав Мусієнко.

Атака Ірану по Ізраїлю: коротко