Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, заметив, что ситуации здесь все-таки отличаются. Прежде всего следует понимать, что большинство воздушных целей были сбиты даже не над Израилем, а над Иорданией. Уже потом в Израиле работали системы ПВО.
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Запад сдерживается из-за ядерного оружия России
Как отметил Мусиенко, то, что Россия имеет первый в мире ядерный арсенал, заставляет Запад сдерживаться от определенных решений. Они не хотят довести все до большей эскалации. Поэтому внешняя задача Украины – убедить партнеров, что против России можно действовать значительно жестче.
Ядерный арсенал России и является тем барьером, который сдерживает Запад. Когда говорят, что Путин может применить тактическую ядерку по Украине. Если считать в килотоннах, то Украина уже, видимо, пережила, условно, 2-3 средние ядерные бомбы. Посмотрите на разрушения от обычных бомб за все время полномасштабной войны, на последствия для экологии, на удары по электростанциям,
– сказал Мусиенко.
Предохранители, которые якобы сдерживают Россию, нужно пересматривать. Путин уже перетащил ядерные "Искандеры" в Беларусь – и ничего ему не сделали. Здесь нужно действовать жестче.
В конце концов ситуация с обстрелом Израиля закончилась не так и плохо. Мир в очередной раз уделит внимание Израилю и напомнит себе, что Россия поддерживает Иран.
Это может заставить конгрессменов ускорить рассмотрение вопроса помощи Израилю. А сейчас в Палате представителей есть только один законопроект, где говорится о помощи и Украине, и Израилю, и Тайваню. То есть это может ускорить пакет помощи и для нас,
– сказал Мусиенко.
Атака Ирана по Израилю: коротко
- Иран нанес удар по Израилю 14 апреля. Они запустили 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля – земля".
- Израиль уничтожил около 99% ракет и дронов. Известно, что союзники помогали уничтожать вражеские воздушные цели.
- Как сообщали СМИ, Израиль отказался от немедленного ответа на атаку Ирана. Такое решение местные власти приняли после разговора с президентом США Джо Байденом.