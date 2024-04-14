Негайну атаку у відповідь підтримали кілька членів уряду Ізраїлю, але телефонна розмову Нетаньягу з Байденом усе змінила. Про це журналістам The New York Times розповіли два американських чиновники на умовах анонімності.

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За словами видання, роль також зіграла відсутність серйозних збитків, завданих Іраном. Тоді більшість ракет перехопила ППО ще за межами повітряного простору Ізраїлю.

Відповідь Ізраїлю може призвести до війни

Видання Axios неназваного представника Білого дому повідомило, що Байден і його старші радники дуже стурбовані можливою відповіддю Ізраїлю на удар. За їх словами, це може призвести до регіональної війни з катастрофічними наслідками.

Байден також сказав Нетаньягу, що спільні оборонні зусилля Ізраїлю, США та інших країн регіону призвели до провалу іранської атаки.

Ви здобули перемогу. Прийміть це як перемогу,

– процитував слова Байдена співрозмовник видання.

Ізраїль відповість, коли вважатиме за потрібне

У неділю, 14 квітня, проходять зустрічі військового кабінету Ізраїлю, до якого входить прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху, міністр оборони Йоав Ґалант та міністр військового кабінету Ізраїлю та колишній міністр оборони країни Бені Ґанц.

Ми побудуємо регіональну коаліцію і змусимо Іран заплатити ціну в тій формі і в той час, який ми вважаємо за потрібне,

– сказав Ґанц.

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