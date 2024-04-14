Зазначимо, що Ізраїль вже готує реакцію на агресію. Повідомляється, що військовий кабінет країни отримав повноваження щодо удару у відповідь – він має бути "масштабним та рішучим".

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Розмова двох лідерів

Високопоставлений чиновник адміністрації повідомив журналістам деталі телефонної розмови Джо Байдена та Беньяміна Нетаньягу, що відбулася на тлі атаки Ірану на Ізраїль. Президент США повідомив, що Сполучені Штати не братимуть участі в будь-яких наступальних операціях проти Ірану.

Окрім цього, Байден також заявив, що Ізраїль повинен розглядати цю ніч як перемогу. На думку США, атаки Ірану були здебільшого невдалими та продемонстрували перевагу ізраїльського війська. Країні вдалося збити всі безпілотники та ракети, запущені Іраном – жодна крилата ракета не влучила у ціль.

Додамо! Вночі американські війська допомагали відбивати атаку на Ізраїль. Як повідомили CNN високопоставлені чиновники, армії США вдалося збити понад 70 запущених безпілотників та три балістичні ракети.

Атака Ірану на Ізраїль