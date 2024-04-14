Всього Іран використав для атаки 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля". Більшість цілей було знищено ще до того, як вони зайшли у повітряний простір Ізраїлю.

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Робота США

Як повідомили два чиновники, які знайомі з ситуацією, під час атаки Ірану на Ізраїль сили США перехопили понад 70 односторонніх ударних безпілотників і щонайменше три балістичні ракети.

Офіційне джерело розповіло, що балістичні ракети були перехоплені військовими кораблями в східній частині Середземного моря. Всього Іран запустив більш як 100 цілей такого типу по Ізраїлю. Військово-морські сили США мають у цьому районі два керовані ракетні есмінці, здатні перехоплювати запуски ракет і безпілотників.

Американський чиновник розповів, що також винищувачі США застосували під час відповіді на атаку Ірану.

Повідомлення Остіна

Міністр оборони США Ллойд Остін у зверненні підтвердив, що вночі за вказівкою Байдена американська армія перехопила десятки повітряних цілей, які рухалися до Ізраїлю. Остін зазначив, що сили США залишаються готовими захищати їхні війська та партнерів у регіоні, надавати подальшу підтримку обороні Ізраїлю та зміцнювати регіональну стабільність.

Ми засуджуємо ці безрозсудні та безпрецедентні атаки Ірану та його ставлеників і закликаємо Іран негайно припинити будь-які подальші атаки, у тому числі з боку його ставлеників, і знизити напругу. Ми не прагнемо конфлікту з Іраном, але ми без вагань діятимемо, щоб захистити наші сили та підтримати захист Ізраїлю,

– вказав міністр.

Американець подякував за професіоналізм і майстерність військових США, які брали участь у відбитті атаки Ірану – і лишаються на Близькому Сході, аби запобігти подальшому конфлікту чи ескалації. Міноборони США продовжить уважно стежити за ситуацією та консультуватися з союзниками та партнерами.

Ізраїль готує відповідь

Як пишуть у CNN, після пізньої наради у суботу ввечері, 13 квітня, військовий кабінет Ізраїлю отримав повноваження від безпекового кабінету для прийняття рішення щодо зворотніх ударів. Зазначається, що країна готує "значну відповідь". Деталей поки немає, однак ЗМІ стверджують, що вона буде "жорсткою та рішучою".

Водночас Іран після закінчення атаки заявив, що конфлікт буцімто вирішений, а питання "можна вважати вичерпаним". Однак представництво Ірану в ООН звернулося до Ізраїлю з попередженням. Там наголосили, що у разі, якщо Ізраїль припуститься ще однієї помилки, відповідь Ірану буде значно жорсткішою. Водночас представництво порадило США триматися подалі від конфлікту між двома країнами.