Отметим, что Израиль уже готовит реакцию на агрессию. Сообщается, что военный кабинет страны получил полномочия по ответному удару – он должен быть "масштабным и решительным".

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Разговор двух лидеров

Высокопоставленный чиновник администрации сообщил журналистам детали телефонного разговора Джо Байдена и Биньямина Нетаньяху, состоявшейся на фоне атаки Ирана на Израиль. Президент США сообщил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в любых наступательных операциях против Ирана.

Кроме этого, Байден также заявил, что Израиль должен рассматривать эту ночь как победу. По мнению США, атаки Ирана были в основном неудачными и продемонстрировали преимущество израильского войска. Стране удалось сбить все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном – ни одна крылатая ракета не попала в цель.

Добавим! Ночью американские войска помогали отражать атаку на Израиль. Как сообщили CNN высокопоставленные чиновники, армии США удалось сбить более 70 запущенных беспилотников и три баллистические ракеты.

Атака Ирана на Израиль