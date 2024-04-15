Российские баллистические и крылатые ракеты начали наносить ощутимый ущерб нашим электростанциям и другим энергообъектам из-за изменения тактики россиян. Они стали концентрировать массированные удары на каком-то конкретном объекте, перегружая нашу ПВО. Для противодействия этой тактике, по мнению аналитиков ISW, нужен эффективный и хорошо обеспеченный зонтик противовоздушной обороны.
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Почти 80 процентов мощностей генерации разрушены за последний месяц
Все 15 баллистических и 7 из 44 крылатых ракет россиян в ночь с 21 на 22 марта пробили украинскую ПВО. Они попали в Днепровскую гидроэлектростанцию на Запорожье и полностью вывели ее из строя. Ремонт станции займет достаточно длительное время.
3 из 7 баллистических ракет и 8 из 30 крылатых ракет, которые российские войска запустили по украинским электростанциям в ночь с 28 на 29 марта, пробили украинскую противовоздушную оборону, повредив гидроэлектростанции и теплоэлектростанции в центральной и западной Украине.
Все 18 баллистических ракет и шесть из 24 крылатых ракет, которые российские войска запустили по украинской энергетической инфраструктуре в ночь с 10 на 11 апреля, пробили украинскую противовоздушную оборону, из которых пять ракет полностью уничтожили Трипольскую теплоэлектростанцию в Киевской области. Удары россиян по украинским энергетическим объектам в ночь с 10 на 11 апреля также нанесли ущерб энергетическим объектам Запорожской и Львовской областей.
За это время в результате ударов почти 80 процентов генерирующих мощностей ДТЭК были разрушены.
Почему российские удары стали намного успешнее
Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук сообщала о российских ударах последних недель. По ее словам, они уничтожили годовой ремонт украинских энергообъектов после ударов зимой 2022 – 2023 годов.
Россияне изменили свою тактику ударов, запуская большое количество ракет и беспилотников одновременно по ограниченному количеству целей. Глава ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Россия начала нацеливаться на украинскую энергогенерирующую инфраструктуру, а не на распределительные подстанции. В ДТЭК также предупреждали, что более точные и концентрированные российские удары наносят больший вред украинским энергетическим объектам, чем предыдущие российские атаки.
Что известно о российских ударах по украинской энергетике за последнее время
- Россия изменила свою тактику ударов по энергосистеме Украины. В 2022 – 2023 годах в основном обстрелы вели зимой, а в 2024 году россияне начали обстреливать украинскую энергетику весной.
- В результате атаки 22 марта без света остались 1,9 миллиона человек. Тогда оккупантам удалось почти полностью обесточить Харьков и уничтожить ДнепроГЭС.
- ДТЭК после двух ударов в прошлом месяце оценил убытки в 230 миллионов долларов. Эта сумма почти вдвое больше, чем то, что потратили на ремонты после ударов зимой 2022 – 2023 годов.
- Одну из ТЭС энергокомпании вообще фактически превратили в пепел. К счастью, благодаря протоколам защиты и безопасности, в диспетчерской никто не пострадал.