Втрати від ударів по ТЕС
Основні роботи по відновленню будуть тривати у квітні-травні. ДТЕК втратив близько 80% генерації через удари, проте за наявності обладнання він планує збільшити потужність майже в чотири рази від наявної до зими.
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Щоб відновитись, нам потрібне обладнання вартістю 230 мільйонів доларів. Левова частка суми – закупівля трансформаторів.
Він повідомив, що найшвидшим способом знайти обладнання буде привезти його зі Східної Європи, де є зачинені станції радянських часів.
Наші співробітники вже поїхали до країн Балтії, у Болгарію, Румунію, щоб домовитись про такі поставки,
– сказав голова ДТЕК.
Ще одним варіантом є використати незадіяне обладнання, яке вже є в Україні. Відповідний діалог ведеться з "Укренерго" та "Центренерго".
Споживання вугілля ТЕС ДТЕК впало у 5 разів, але компанія шахти не закриватиме. Якщо Росія зруйнує усі ТЕС то відключень не уникнути.
Атомними електростанціями й імпортом ми не зможемо пройти зиму... Я навіть не хочу думати про такий сценарій,
– підсумував Тімченко.