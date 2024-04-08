Втрати від ударів по ТЕС

Основні роботи по відновленню будуть тривати у квітні-травні. ДТЕК втратив близько 80% генерації через удари, проте за наявності обладнання він планує збільшити потужність майже в чотири рази від наявної до зими.

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Максим Тімченко СЕО ДТЕК Щоб відновитись, нам потрібне обладнання вартістю 230 мільйонів доларів. Левова частка суми – закупівля трансформаторів.

Нагадаємо! Вартість ремонтної кампанії після попередньої зими склала 126 мільйонів доларів.

Він повідомив, що найшвидшим способом знайти обладнання буде привезти його зі Східної Європи, де є зачинені станції радянських часів.

Наші співробітники вже поїхали до країн Балтії, у Болгарію, Румунію, щоб домовитись про такі поставки,

– сказав голова ДТЕК.

Ще одним варіантом є використати незадіяне обладнання, яке вже є в Україні. Відповідний діалог ведеться з "Укренерго" та "Центренерго".

Споживання вугілля ТЕС ДТЕК впало у 5 разів, але компанія шахти не закриватиме. Якщо Росія зруйнує усі ТЕС то відключень не уникнути.

Атомними електростанціями й імпортом ми не зможемо пройти зиму... Я навіть не хочу думати про такий сценарій,

– підсумував Тімченко.

Нагадаємо! 22 та 29 березня було здійснено наймасштабнішу за останній час атаку на енергетичні обʼєкти України. Найбільше постраждали такі міста як – Харків, Одеса, Дніпропетровщина. Також під удар потрапила Дніпровська ГЕС.