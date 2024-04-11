Європарламент відмовляється ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через те, що країни Євросоюзу не забезпечують Україну додатковими системами Patriot. Про це пишуть євродепутати, присутні на засіданні.

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Що відбувається у Європарламенті

Багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни блоку не зможуть знайти 7 систем Patriot для України.

Він також нагадав слова глави європейської дипломатії, що європейські країни мають 100 вільних систем Patriot, коли Україна потребує бодай 7.

Пропозицію Гі Верхофстадта зустріли бурхливими оплесками. Його підтримали 515 євродепутатів, проти були лише 62.

Рішення називають безпрецедентною подією.

Про подію також повідомляють євродепутати у соцмережі X: