Европарламент отказывается принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за того, что страны Евросоюза не обеспечивают Украину дополнительными системами Patriot. Об этом пишут евродепутаты, присутствующие на заседании.

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Что происходит в Европарламенте

Многолетний евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил убрать утверждение бюджета Европейского совета с повестки дня, пока страны блока не смогут найти 7 систем Patriot для Украины.

Он также напомнил слова главы европейской дипломатии, что европейские страны имеют 100 свободных систем Patriot, когда Украина нуждается хотя бы в 7.

Предложение Ги Верхофстадта встретили бурными аплодисментами. Его поддержали 515 евродепутатов, против были только 62.

Решение называют беспрецедентным событием.