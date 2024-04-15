Каждая из стран Евросоюза должна сама решать, будет ли сбивать российские ракеты. Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Питер Стано, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Страны контролируют собственное воздушное пространство

Это хороший вопрос для государств-членов. Европейский Союз не занимается вопросами воздушного пространства. Государства-члены контролируют свое собственное воздушное пространство для такого типа операций. Поэтому мы не можем это комментировать,

– сказал Питер Стано.

Представитель Еврокомиссии также заявил, что Евросоюз предоставляет Украине все, что надо для защиты от российской агрессии.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что считает реальным сценарий, при котором американские системы ПВО в Польше смогут защищать небо над Западом Украины. По его словам, это защитило бы страны НАТО от "прилетов" на их территории ракет или российских дронов.

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