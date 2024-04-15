Об этом Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, все батареи Patriot зависят от решения Соединенных Штатов.

Читайте также Запад призывает прекратить удары по НПЗ: Кулеба ответил на упреки и указал на важные моменты

Сейчас все реально. Но рассматриваются очень разные решения. На самом деле это защитило бы страны НАТО от "прилетов" на их территории ракет или российских дронов,

– сказал министр.

Кулеба также отметил, что Украина "точно знает, где что находится".

Когда мы сидим за закрытыми дверями, то я всем партнерам говорю: дорогие мои, что угодно, хотите в аренду, давайте в аренду, хотите, чтобы прикрывали вашу границу, будут прикрывать вашу границу, но дайте,

– подчеркнул он.

Системы ПВО для Украины: что известно