В то же время Украине нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защититься от атак страны-агрессора. Об этом в эфире национального марафона сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает 24 Канал.

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Кулеба ответил на упреки Запада относительно ударов по НПЗ России

Министр отметил, что, если говорить справедливо, то не просто агрессию, а кто ракетно-дронную войну развязала Россия. Поэтому для того, чтобы наше государство смогло защитить свою энергетическую систему от уничтожения, нам нужны системы ПВО.

Послушал господина Остина, очень большой друг Украины, много для нас сделал, но вот в этом вопросе, честно, я не вижу причинно-следственной связи. Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, то мы видим, появление проблем на российском энергетическом рынке, но что-то я не вижу проблем на мировом,

– сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что в Украине из-за отсутствия батарей Patriot растет перечень погибших мирных граждан.

"Это никого не волнует? Я всех очень люблю и уважаю наших партнеров, но когда доходит до такой логики, то у меня один вопрос: а у нас из-за ударов по нашей критической системе, из-за отсутствия батарей Patriot растет количество людей, которые живут без света", – отметил глава МИД.

Министр отметил, что надо мыслить своими интересами. Поэтому если партнеры говорят, что дадут 7 батарей Patriot с просьбой не делать того или иного, тогда, по словам Кулебы, есть предмет для разговора.

А если нет этих батарей, нет пакета помощи и при этом тебя что-то просят не делать, тогда о чем говорить. Каждый выживает, как может,

– рассказал министр иностранных дел.

Украина стремится получить 7 батарей Patriot